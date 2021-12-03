要說好中國故事 必先打破西方文化系統壟斷

美國式資本主義的本質是經濟利益，中美角力是資本主義與共產主義2.0的對決。美蘇對決是1.0，是兩個完全不同的社會經濟體制的對決。今次2.0對決特別的地方是，中國是自蘇聯解體以後，唯一仍然由共產黨執政的大國。但是，中國的經濟社會體制吸收了資本主義的運作模式。這也應驗了馬克思《資本論》裏面論述，社會演變的轉化過程是經過資本主義才進入社會主義和共產主義。故此，這次對決，中國在理論上優勝的地方是：它完全可以用共產主義的理論去解決資本主義產生的各種社會環境及道德問題。



香港長期崇洋及依賴西方，反修例風波中，亦屢見揮舞美英旗幟。（盧翊銘攝）

美式資本主義衍生出來的問題是它目前沒有看得見一個自身轉化的能力，雖然它目前在文化宣傳、意識形態上仍然非常重要，有着不同的工具—Facebook、Netflix、YouTube等各式各樣的科技傳媒平台都由美國掌握，且迪士尼、Netflix、YouTube等流行文化元素都掌控在西方手上。

故此，中國除了需要在軍事上有足夠的自我保護力外，也應該在文化上建立一個更多元化、形態上更具人文精神、思想性和開放性的文化體系，才能夠在全球文化軟實力這個環節上，不單只有自我防禦的能力，也把中國正能量傳遞到全世界……

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《中美角力下的香港困局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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