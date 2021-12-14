「全過程民主」劍指美國　中共如何發起意識形態反攻？

由美國總統拜登召集、全球110個國家的政府及公民社會和私營部門領導人出席的線上「民主峰會」（Summit for Democracy）早前開幕，此前中國新聞辦公室發布《中國的民主》白皮書，闡述中共提出的「全過程人民民主」理念。發表白皮書次日，中國外交部網站更發布《美國民主情況》報告，批判性分析美國民主制度。



一時之間，中美兩國擺出爭搶「民主」意識形態高地，並把對方定義為「非民主國家」或描述成「民主狀況惡劣」的架勢。



對中國「不民主」的批判聲勢，與中美關係狀況存在明顯相關性。近年，兩國關係趨於緊張，美國政界和媒體不約而同地抬高了指摘中國「不民主」的聲調。此番美國邀請多國舉辦「民主峰會」，卻將中國排除在外，便被普遍認為有針對中國之意。

中國的政治制度與美國等西方資本主義國家區別甚大，其中一個重要差異是中國擁有較為強勢、具主導性角色的政黨。中共能夠領導中國崛起的特殊之處未必在於「民主」，而是在於如何能夠做到負責擔當、領導水平、自我約束、有錯則改，以及保持為人民服務的宗旨。因此，中國與其與美國爭奪「民主」話語權，不如繼續加大力氣鞏固自身的治理，以成果來評論中美兩國的制度優劣……

新冠肺炎疫情發生後，中國比包括美國在內的全球絕大多數國家更為有效地應對，可說是對中國政治制度的一次證明。（美聯社）

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