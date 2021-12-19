細數政務官制度「四宗罪」　中央需出手改革｜胡恩威專欄

政務官是特區政府的中央處理器（CPU），也是香港管治失敗的一大原因。他們創出了什麼成績，市民有目共睹。房屋問題說了二十年，現在告訴你要再等多二十年。像港產片《無間道》的對白一樣，二十年之後又二十年，二十年之後又二十年。這樣等下去真的可以嗎？



胡恩威認為，政務官制度是香港管治質素出問題的核心，新一屆立法會必須處理，中央也要思考這個問題。（高仲明攝）

目前政務官最大的缺點就是他們缺乏反省的精神，缺乏自我檢討的能力。他們需要一個老闆，就是中央政府。所以中央真的應該要給這個政務官問題作出高層次的思考和檢討，因為這是一個良政善治的基礎。

這不是針對政務官。政務官裏面有很多優秀的人才，但是在目前這種程序主導和缺乏目標為本的管治模式下，政務官也很難發揮。所以有幾個可能，就是政務官應該低調地進行自我檢討、主動向中央提請如何改革政務官的方案。另一方面，香港各大智庫、新一屆立法會也應該研究改革政務官。政務官是香港的中央處理器，這個核心不變、這個晶片不改，香港很難運作。你只是買更多硬碟（Hard disk）加強記憶，也沒有任何好處。

目前政務官制度有四個弱點：第一個弱點就是三年調任一次的制度，三年管垃圾政策，三年又要去管教育，沒有基本的專業知識去處理錯綜複雜的問題......

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《香港公務員制度必須專業化》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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