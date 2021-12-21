警惕西方分餅仔遊戲　新一屆立法會如何促進良政善治｜胡恩威專欄

2021年立法會選舉結束，90名議員全數出爐。這個新組合排除了過去二十多年香港立法會中建制、泛民對立的正反模式，結構得到了優化，參選人來自各行各業，並兼顧不同階層，體現了均衡參與的原則。因此，新氣象下的立法會有幾個定位要重新調整。



胡恩威認為，新一屆立法會必須以發展為定位，釋放香港人的正能量，而不是製造更多法例去監管。（吳鍾坤攝）

第一，立法會處理的是整個香港社會的長遠利益問題，不是個別界別的利益問題。西方民主政治最大的缺陷，就是民主變成利益團體的「分餅仔」遊戲。例如美國式的遊說政治，強勢商界透過不同的遊說工作與及對傳媒的控制，形成了絕對的民主話語權。新選制下的香港立法會組成來自不同界別，應該以國家利益和香港利益為本，摒棄以利益分配為目標和定位。

那麼，新一屆立法會需要處理什麼問題？第一，立法會的定位是配合行政主導，但這不等於什麼事情也不做。立法會的工作是立法和監督政府，故此，立法會應該主動出擊，擴大立法會的智庫功能，加強立法會研究部的角色，建立不同形式的專家組，進行不同政策的深度研究，包括房屋和教育政策，並以此轉化為一些有用的立法材料，讓特區政府參考。此外，立法會應該學習人大的運作，在立法前諮詢專家......

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《新一屆立法會如何促進良政善治》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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