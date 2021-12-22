智障婚戀困難重重　社會觀念亟需與時俱進

飲食男女，人之大慾存焉。世人皆有七情六慾，成家立室、生兒育女，這些本是人類與生俱來的權利和體驗，智障人士也不例外。然而，由於社會偏見及刻板印象，智障人士經常陷於權利不平等的困境。目前，本港約有7.1萬至10.1萬名智障人士，佔全港人口比例的1%至1.4%。在這看似微不足道的比例背後，卻有無數曲折心酸的故事。



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香港復康聯盟則於2004年發布一項《照顧者對智障人士性需要意見研究報告》，當中指出不少公眾存有傳統舊有的觀念，認為智障人士與一般體健人士有異，判斷他們不懂得什麼是「性」或「無性」。有不少人士深信，為避免「禍及」下一代，應阻止智障人士與他人結婚或有性行為等。另一方面，智障人士的心智與常人有所差異，面對限制只會更加徬徨無助，難以準確地梳理並表達內心深處的困惑，便更加壓抑，形成惡性循環。

2005年，邱貴生創立香港性教育、研究及治療專業協會，力圖在港推行相關教育、普及知識，並影響社會整體觀念和氛圍，包括智障人士的性教育。然而，剛起步已十分困難。許多家長反對性教育，誤認為性教育會喚起甚至點燃孩子的慾望，而智障人士難以完全理智地對自己的行為負責，一旦有了複雜的慾望和想法，會令家長難以處理。這更加證明性教育存在許多誤區及缺陷。

邱貴生對《香港01》表示，儘管自己致力於在香港推行性教育，無奈多年來，社會氛圍和風氣沒有發生太大變化，「我們（觀念）還是很落後。」他指出，目前的法律條文沒有禁止智障人士結合，更多的阻礙其實來自父母的擔憂，而這背後又關乎性教育落後、社會觀念帶來的壓力......

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《誰在束縛智障人士的婚戀權利？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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