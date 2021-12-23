G7東盟各有懷抱 美無力拉攏各國與中國博弈

一周前，在英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）的主導下，七國集團（G7）外長在利物浦舉行了爲期三天的會議。其後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）又出訪東南亞。



美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授孫太一指出：

「七國集團外長峰會及布林肯的亞太行讓我們看到了國際局勢的一些新動向。美國想拉着全球各地的國家共同助力其與中國的競爭，卻不得不面對其內政、外交上其他更優先議題的挑戰。

歐洲國家和東盟國家也並不與美國齊心協力，都想維護自身利益，盯着其他國家的腰包。脫歐後的英國則在另闢蹊徑，甚至試圖「脫歐入亞」，但力不從心，已不再有當年大英帝國的實力。

12月14日，布林肯（左）與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）在雅加達簽署諒解備忘錄。（美聯社）

在這些動態博弈的過程當中，因爲各國與中國在經濟貿易上加强往來的訴求，中方仍舊有較多的機遇與空間來實現戰略目標。」

G7本邀澳洲、韓國、印度及東盟成員國參加，顯然以協調應對中國的機制為主要議題，但烏克蘭局勢卻令俄羅斯成為焦點。而隨着Omicron疫情展開，東盟多國都無法與會，更恐有求於中國，亦令西方沮喪……

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《G7外長會議未能如願》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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