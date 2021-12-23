院舍性侵事件全港轟動 卻未令智障人士得到更多保護

社會一直帶着有色眼鏡對待智障人士，對於智障人士的婚戀需求難以共情，相對亦未有在智障人士性教育方便投入資源及關注。然而，2014年發生在私營殘疾人士護理中心「康橋之家」的性侵案便折射出性教育不足所造成的各種蝴蝶效應。



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當年8月10日，21歲事主的母親前往「康橋之家」探望時，一位院友向她展示院長張健華與其女兒疑似有不雅行為的手機短片。在母親的再三追問之下才揭發事件。警方透過臨床心理學家對事主錄取口供，事主表示自己「不喜歡張健華」，因為張健華多次對她的身體進行侵犯。

專科醫生則認為，若勉強要事主應訊，可能對其精神狀況造成巨大壓力，從而對復原造成負面影響，因此當事人不適合出庭應訊。律政司最終決定在2016年5月撤銷指控。更令人氣憤的是張健華早於2002年涉及非禮兩名智障院友，卻因事主口供出現矛盾而無罪釋放。

「康橋之家」性侵案後，曾有「十萬聯署 為無聲吶喊」遊行關注智障人士權益和福利。（資料圖片／鐘德偉攝）

出於傳統文化的薰陶，華人社會對於「性」始終持保守態度，這保守背後，又為「暗黑的手」增添許多縱容的空間。如果特區政府始終不願重視起來，建立完善的監察機制、大力推行不偏不倚的性教育，只會讓縱容更加縱容，變相把智障人士推向「人為刀俎我為魚肉」的被動境地。

那麼，政府應如何推行性教育？東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生邱貴生半開玩笑地打比方：「像推行國安教育一樣，全方位舉行講座，才能深入人心。」

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《性教育缺失造成蝴蝶效應 智障人士只能無聲吶喊》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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