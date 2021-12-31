非同質化代幣（NFT）的藝術和運動球星收藏品，今年多次創下拍賣或轉售高價。在遊戲界，一方面，以《Axie Infinity》為代表的區塊鏈NFT遊戲崛起，以「邊玩邊賺」（play-to-earn）的遊戲設計招徠，掀起「遊戲化金融」（gamefi）潮流，甚至是一些東南亞國家玩家在疫情下的重要收入。另一方面，最近連一些傳統遊戲大廠也不甘後人。《刺客教條》（Assassin's Creed）、《極地戰嚎》（Far Cry）、《看門狗》（Watch Dogs）等著名遊戲的開發商Ubisoft，在本月初宣布將進軍NFT，是趕上NFT熱潮之中最具分量的遊戲開發者。



12月8日，Ubisoft正式公布旗下的NFT平台Quartz，是趕上NFT熱潮之中最具分量的遊戲開發者。（Ubisoft）

Ubisoft與區塊鏈Tezos合作，在九個國家推出名為Quartz的NFT平台，玩家可交易由它發布並統稱為Digits的NFT。基本上，NFT就是利用區塊鏈技術認證真偽和擁有權的數碼資產。Ubisoft在旗下射擊遊戲《火線獵殺：絕境》（Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint）中，免費限量發放三款共逾2,000個NFT，分別是遊戲內的頭盔、褲及槍。每個均有獨一無二序號，會在遊戲內展示；但Digits對遊戲性（gameplay）並無影響。

然而，這似乎並非「機迷」樂見。Ubisoft公布計劃後遭玩家大量負評；有類似計劃的另一廠商更要轉軚撤回以平息眾怒。到底這些業者預期NFT可以如何改變遊戲界？一眾玩家又為何如此抗拒？

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詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《遊戲大廠染指NFT 顛覆創新還是投機工具？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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