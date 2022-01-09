電影如何背叛電檢？粵語片受政策影響而興旺？

《昨天今天明天：內地與香港電影的政治、藝術與傳統》作者吳國坤清晰地帶出了一個信息：在每個年代，掌權者都會以審查制度控制電影內容，盡力確保大眾只會接收到當權者希望他們可以接收的內容。



政府的做法往往與電影創作者對故事原意的執着存在衝突，當創作者希望將故事完整地向大眾訴說，又要面對通過審查制度的壓力，就需要運用創意去對劇本甚至拍攝手法作出調整。審查是是為了避免意識形態禁忌，更是政府對創作者的壓抑，雖然對電影本身作出刪減與修改是一種負面舉措，但同時亦會帶來刺激創作新意的積極作用。

書中提到，民初國民政府表示要跟隨五四的風氣反對迷信，因而要取締神怪電影。為了建立統一民族國家的「國語」，連帶粵語片亦要遭殃。然而，這些審查策略不但沒有成功扼殺以上兩類片種，反而促成南方電影業者的「反策略」。恰巧在往後的日子爆發了抗日戰爭，擾亂了國民政府的禁映計劃，粵語片最終沒有落得失傳的境地。

對於港英政府而言，電影審查制度非如國民政府般作為文化消滅工具使用，最終令香港電影趨向去歷史化、非政治化及商業化，早期在中國電影界被歸納為怪力亂神的傳統和民間通俗文化電影得以在香港保存，甚至發揚光大。

《昨天今天明天：內地與香港電影的政治、藝術與傳統》

作者: 吳國坤

出版社: 中華書局(香港)有限公司

出版日期: 2021年6月



詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《電影——一種需要「背叛」的藝術》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第298期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

「五十年不變」中期展望 ——凡益之道，與時偕行

新一屆立法會要以表現吸納全社會支持

新冠疫情下通關陷停滯 疫苗護照事在必行

新時代的大國三角關係

過渡性房屋四年崎嶇路 參與機構：可以救人一命

Omicron與第四針的啟示 是時候研發通用疫苗了？