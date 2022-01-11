《變鈦》影評｜康城影展話題作 「肉體恐怖片」新經典

法國女導演茱莉亞杜康諾（Julia Ducournau）憑《變鈦》（Titane）獲得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，擊敗《聖慾》、《安妮特》、《法蘭西諸事週報》等強勁對手。《變鈦》是否佳作「見仁見智」，但無可否認，它應該是近年最古怪的「肉體恐怖電影」（Body Horror）。



「肉體恐怖電影」是恐怖片的次類型，源自哥特文學（Gothic literature）如《科學怪人》這些經典，並擴展到電影領域，知名導演大衛哥連堡（《祼體午餐》）、大友克洋（《阿基拉》）、塚本晉也（《鐵男》）都拍攝過相關題材，它的內容充滿人體的怪誕及心理上的不安，這種不安感來自無原因的暴力、異常的性愛。

《變鈦》的女主角Alexia在童年時由於車禍而頭顱骨重創，自此頭部裝有鈦片。出院後，她對汽車擁有一股不尋常的熱情。Alexia長大成人，在車展擔任熱舞女郎，機緣下與汽車發生性關係。這只是重重怪事的開始，但性關係只是引子，之後此片轉為探討兩性身份、性別剝削、家庭關係，電影後半部份沒有血緣的「親情」描寫份外深刻。

《變鈦》令人想到波蘭斯基執導的《魔鬼怪嬰》（Rosemary’s Baby），但前者不單探索孕婦自身的不安感，更進一步剖析從個人孤獨走向陌生群體的不適。茱莉亞杜康諾是史上第二位獲得康城「金棕櫚」殊榮的女性導演，然而，她並沒有令《變鈦》走向女性主義電影，整部電影的出發點都相當男性化，尤其是男性的心理刻劃，確實細緻有力……

法國導演茱莉亞杜康諾（Julia Ducournau）憑《變鈦》（Titane）獲得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，是史上第二位獲得此殊榮的女性導演。（Getty Images）

導演茱莉亞杜康諾（Julia Ducournau）藝高人膽大，前作《舐血成人禮》（Raw）已有語不驚人誓不休的堅執。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《《變鈦》：身心的奇異變化》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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