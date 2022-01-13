港產AI股｜商湯上市即倍升　新一代股王嶄露頭角

經歷了幾番曲折，港產人工智能獨角獸商湯科技（0020） 上市後表現向好，最高見至9.7元，市值一度突破3,000億元大關，較上市價3.85元大升1.5倍，一手賬面最多賺5,850元。



連敬涵指，商湯研發的人工智能屬「新科技」，獲市場看好，甚至有機會成為新一代股王。（受訪者提供）

商湯上市後大升超出市場預期，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵接受訪問時表示，商湯股價大升相信是市場對公司前景甚為看好，「商湯發展硬科技，而非平台科技，人工智能又是港股獨特概念，又是中央力撐行業。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）這些已屬舊科技股，商湯才是新科技。因此，商湯是未來十年的明星股，甚至是新一代股王，成為騰訊第二股！」

連敬涵又表示，商湯遭美國制裁，因此美資就不會追貨，而參考過去經驗，被美國制裁的股份表現均較低迷，例如中海油（0883）、中移動（0941）、中芯國際（0981）等，中芯原材料被美國限制，可是商湯靠自主研發，故不受美國制裁影響。

問及應否追貨，連敬涵坦言，「加碼就一定會加碼，但目前股價走勢難料，新股上市初期有一定炒作因素，投資者宜待回調並回穩後才買入。」中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，商湯大升料是投資者博其納入指數，相信目前仍有水位，但要眼明手快。

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《港產AI股商湯上市即倍升 新一代股王嶄露頭角》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第299期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

抗疫需要全民總動員

「買樓的上進心」：令人困擾的政府思維

「洪門宴」反映高官欠責任意識

西安防疫暴露五大短板 實現「第五個現代化」迫在眉睫

Omicron對民主的啟示

全球「打兩針」還需72億劑疫苗 中國扮演什麼角色?

MIRROR雄霸廣告界「一隊救全家」？廣告達人曾錦強：長遠打擊業界

Sony參戰智能電動車 未來汽車變娛樂場所