MIRROR廣告長拍長有屢掀搶購熱 為何對業界來說卻未必是好事？

MIRROR成軍三年，在電視、Instagram、Facebook，甚至巴士、港鐵、電車等交通工具都可以看到12名成員的身影，他們的洗版式廣告無處不在，廣告量佔比更創歷史新高，成為逆市奇葩。MIRROR攻陷廣告界，皆因「鏡粉」超強應援力加持，所代言的產品會被火速掃清，廣告商不得不佩服他們的帶貨能力。此外，香港的社會環境變化亦造就這股熱潮，12位「鏡仔」盡得天時地利人和，誇張點形容就是「一隊救全家」。



MIRROR人氣王姜濤於2021年首四個月保守估計已接至少20個廣告。（IG @keung_show）

2012年創立廣告營銷集團the Bees Group的資深廣告人曾錦強剖析：「從2020年底至2021年初，MIRROR確實幫到廣告業界，我們受社會政治環境影響，突然之間也不知可找什麼人做代言，太黃太藍都不敢用，坊間又出現很多TVB haters（仇恨者），即無線藝員要避用。在這緊急關頭，MIRROR剛好出現，他們相對沒有那麼敏感，幫業界解決了找代言人的難題。」

然而，曾錦強認為，MIRROR獨佔廣告巿場的現象如延續下去，對業界來說並非好事……

對談詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《MIRROR雄霸廣告界「一隊救全家」？廣告達人曾錦強：長遠打擊業界》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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