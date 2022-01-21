西城故事．影評｜如何在充滿仇恨的世界中尋找愛？

早在1947年，傑洛姆羅賓斯（Jerome Robbins）已有製作《西城故事》（West Side Story）的概念，他向著名指揮家及作曲家伯恩斯坦（Jerome Robbins）以及劇作家亞瑟洛朗斯（Arthur Laurents）提出，合力改編莎士比亞悲劇《羅密歐與朱麗葉》（Romeo and Juliet）。好事多磨，經過重重轉折，十年後，音樂劇《西城故事》在百老匯首演，隨後巡迴公演。

《西城故事》劇照。

1961年，羅拔懷斯（Robert Wise）執導的改編電影《夢斷城西》上映，由妮妲梨活（Natalie Wood）和李察貝瑪（Richard Beymer）擔演主角，但他們都需要幕後代唱。眾所皆知，《夢斷城西》十分成功，不單成為當年最高票房電影，更橫掃十項奧斯卡金像獎（十一項提名中僅失落最佳改編劇本獎）。

時間又過了約莫一個甲子，大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）再度改編，由東尼庫什納（Tony Kushner）編劇，安素艾高（Ansel Elgort）與麗素齊格勒（Rachel Zegler）合演。電影已奪得金球獎最佳影片（音樂劇及喜劇類）、女主角和女配角三個大獎項，新版能夠超越前驅嗎？

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《《西城故事》：夢斷紐約，愛恨情仇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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