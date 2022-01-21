全球首宗豬心移植人體成功 動物權益還是人命更重要？

以動物器官移植到病人身上，放在以前可能只會出現在科幻小說情節。近年各國展開相關研究，並於上月中迎來重要突破。美國57歲男病人David Bennett因心臟衰竭入院逾一個月，要依靠人工呼吸機維生。負責的醫療團隊確定，他的病情太嚴重，不適合接受人類心臟移植或使用人工心室輔助器。這也意味着他命不久矣。

上月中，馬里蘭州大學醫學中心的心臟移植主管Bartley Griffith向他提議：「我們無法給你一顆人類的心臟，你不合資格，但可能我們可以用動物的，用豬的心臟。」



別無選擇下，心臟病人David Bennett（右）決定接受豬心移植手術一博。圖為手術前他與負責醫生Bartley Griffith合照。（馬里蘭大學醫學院）

上周，該大學宣布，他們成功完成手術，開創了醫學史先河。接受了8小時手術的Bennett已經清醒，可自行呼吸。Griffith回想：「那顆心臟製造了脈絡，產生血壓，成為了他的心臟。它在運作，看起來很正常。我們也很興奮，但不知道明天會怎樣，畢竟這是前所未見的。」醫療團隊密切關注Bennett的身體對豬心有否排斥。至少，他平安渡過了手術後關鍵的48小時。

這項手術的重要意義是，對於要苦苦輪候合適器官捐贈的病人，這可能是未來的出路，畢竟願意捐贈器官的人數一直追不上他們的需求。

動物權益組織批評異種移植不合道德，科學家和倫理學者也對此意見不一。圖為手術團隊正從經基因編輯的豬隻移除豬心。（馬里蘭大學醫學院）

儘管Bennett的手術暫時看來似乎成功，卻有學者提醒不要高興得太早。一方面，Bennett的術後健康仍有待更長期觀察。此外，異種移植手術引起了動物權益組織反對。他們強調動物的根本權利，還質疑手術的病毒感染風險。有關動物權益爭議，杭州啟函生物創辦人及行政總裁楊璐菡去年10月向《自然》雜誌中談及了自己的看法……

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《豬心移植人體首獲成功 異種移植可成器官輪候出路？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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豬心移植人體首獲成功 異種移植可成器官輪候出路？