內地人口增長5年大減逾九成 為何開放二胎三胎沒法振興生育率？

上周一（1月17日），國家統計局發布2021年中國經濟數據，當中人口數據尤其引人關注。數據顯示，截至去年底，內地人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）共有14.126億人，比2020年末增加48萬人。

2021年全年出生人口為1,062萬人，相比於2016年的1,786萬人少了約四成。2016年是內地階段性的人口增長峰值年份，當年人口淨增加906萬人，其後2017年779萬人跌到2020年的204萬，去年更跌到48萬。短短五年間，人口增量減少了94.5%。



根據國家統計局數據，疫情前，中國內地年度人口增長逐年遞減，2021年僅新增48萬人。（Getty Images）

數據公布後，「2021年增長48萬人」迅速成為内地輿論場的熱點話題，民間聲音呈現兩極化。相當數量的年輕網民表達了「不想生」的意願，認為住房、醫療、收入以及工作壓力讓他們「躺平」，不想自己的下一代繼續「受壓迫」，因此不願生育，樂見人口數量繼續下滑。

另有聲音對人口下滑趨勢表示擔憂。除了人口紅利減少、影響消費等原因外，擔憂的聲音認為，現階段過快的人口下滑和老齡化，即育齡人口的快速減少，退休人口的快速增加，會在一段時間後對經濟增長、社保體系、政府財政造成難以承受的壓力……

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《衝擊、誤判與財政承壓 中國人口進入縮水拐點》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第300期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

央行數字貨幣成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命？

重組政策局方案的利與弊

疫苗氣泡擴大 政府須確保順利執行

從西安與深圳、上海、天津差異 看人民需要什麼樣的防疫

「派對門」或成最後一根稻草 約翰遜相位難保

「童樂居」驚變「虐童居」的背後 香港社會出了問題

勝利者的報償——托卡耶夫的哈薩克正在啟動

豬心移植人體首獲成功 異種移植可成器官輪候出路？