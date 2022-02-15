「兩個香港」才是「深層次矛盾」根源？

近年愈來愈多人將香港的經濟社會問題形容為「深層次矛盾」，但很多人只是明白問題不易解決，至於「深」在何處仍然不明所以。



產業發展趨兩極化，削弱核心中產力量，階級流動變得愈來愈難。解決香港的深層次矛盾，必須平衡「兩個香港」的利益。

學者洪雯解釋了「深層次矛盾」問題的根源其實是因為香港有着兩種不同的群體，「兩個香港」同時存在：「一號香港」是在高度金融化、地產化下成功獲益的金融界、地產業、商界等精英，「二號香港」則是因為產業空心化而向下流的中產或難以向上流的基層。

洪雯指出，過去香港從輕工業中心轉型為國際金融中心，金融地產發展快速，但工業卻移離香港，形成產業空心化現象。而近二十年香港的產業發展更出現兩極化現象，經濟增長力主要集中於最高端的金融及專業服務，以及最低端的飲食、零售、旅遊業，其他如貿易等中增值行業則增長極少。中層被迫向下流動至低端服務業，削弱核心中產力量，階級流動變得愈來愈難，這困境更加速社會撕裂。

香港政策過去一直只顧一號香港的利益，忽視了二號香港的需要，因此要解決香港的「深層次矛盾」，簡單而言就是要平衡兩個群體的利益，既然一號香港已經成功，接下來便需要思考如何令二號香港也受惠於經濟發展。

詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《「 兩個香港」之間如何修補撕裂？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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