阿里巴巴業績分析｜最核心收入罕見下滑　股價打響百元保衛戰

阿里巴巴（9988）股價疲軟，星期一（2月28日）一度低見100.7元，創來港上市新低。「先有監管後有天，股價不降是神仙」，自2020年11月螞蟻集團首次公開招股（IPO）夭折後，阿里便一直走下坡，監管因素無疑是一大主因。然而，觀乎阿里上月公布的第三財季業績，當中有幾項核心指標亦見下滑，外界關注其盈利能力增長是否出現瓶頸，令前景進一步蒙上陰影。
日前，外電引述知情人士指，內地監管層正在對螞蟻集團進行新一輪排查，要求相關國企、銀行等盡快上報與螞蟻集團、有關子公司以及有關股東的業務合作，以查明它們與螞蟻金服的金融風險和其他聯系。報道指，這是迄今為止最徹底和最廣泛的調查，目前尚不清楚摸底的原因和目的。對此，螞蟻集團表示不予置評。
與此同時，阿里巴巴在上周四（2月24日）公布了2022財年第三季業績。數據顯示，阿里的單季收入按年增速下滑至10%，純利更是大幅下滑74%至204.29億元（人民幣，下同），兩項核心指標均不及市場預期。
考慮到季內有阿里最重要的電商促銷節「雙11」，這樣的收入增速顯然不能讓投資者滿意。多間大行在績後下調了對阿里的目標價。
阿里營收未能重返高增速，與電商業務的疲軟有關。財報顯示，該季阿里核心業務客户管理收入（CMR）為1,001億元，按年下降1%，這是阿里上市後首次出現這樣的情況。
客户管理收入主要由電商廣告費及佣金構成，常年佔據阿里總收入的近一半，是阿里收入最核心、最重要的部份。客戶管理收入不升反降，也就意味着阿里電商業務增長已經進入瓶頸期。
阿里電商業務面對的挑戰在於：一方面，電商市場競爭激烈，除了拼多多、京東這樣的老對手之外，抖音、快手等短視頻平台近兩年也在發力電商業務；另一方面，由於反壟斷等政策的壓力，阿里在2021年主動降低了平台抽成費用，並給予了中小商家政策支持，這也限制了客户管理收入的增長......
詳細分析請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《阿里最核心收入罕見下滑 股價打響百元保衛戰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。