阿里巴巴業績分析｜最核心收入罕見下滑　股價打響百元保衛戰

阿里巴巴（9988）股價疲軟，星期一（2月28日）一度低見100.7元，創來港上市新低。「先有監管後有天，股價不降是神仙」，自2020年11月螞蟻集團首次公開招股（IPO）夭折後，阿里便一直走下坡，監管因素無疑是一大主因。然而，觀乎阿里上月公布的第三財季業績，當中有幾項核心指標亦見下滑，外界關注其盈利能力增長是否出現瓶頸，令前景進一步蒙上陰影。



日前，外電引述知情人士指，內地監管層正在對螞蟻集團進行新一輪排查，要求相關國企、銀行等盡快上報與螞蟻集團、有關子公司以及有關股東的業務合作，以查明它們與螞蟻金服的金融風險和其他聯系。報道指，這是迄今為止最徹底和最廣泛的調查，目前尚不清楚摸底的原因和目的。對此，螞蟻集團表示不予置評。

螞蟻集團一直受監管消息困擾。（視覺中國）

與此同時，阿里巴巴在上周四（2月24日）公布了2022財年第三季業績。數據顯示，阿里的單季收入按年增速下滑至10%，純利更是大幅下滑74%至204.29億元（人民幣，下同），兩項核心指標均不及市場預期。

考慮到季內有阿里最重要的電商促銷節「雙11」，這樣的收入增速顯然不能讓投資者滿意。多間大行在績後下調了對阿里的目標價。

阿里巴巴單季純利表現慘淡，大幅下滑74%至204.29億元。（Getty Images）

阿里營收未能重返高增速，與電商業務的疲軟有關。財報顯示，該季阿里核心業務客户管理收入（CMR）為1,001億元，按年下降1%，這是阿里上市後首次出現這樣的情況。

客户管理收入主要由電商廣告費及佣金構成，常年佔據阿里總收入的近一半，是阿里收入最核心、最重要的部份。客戶管理收入不升反降，也就意味着阿里電商業務增長已經進入瓶頸期。

阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇表示，阿里已經基本覆蓋中國絕大部份有消費能力的用户，未來的重點已經從用户的增長轉變為用户的留存和單用户收入的增長。（路透社）

阿里電商業務面對的挑戰在於：一方面，電商市場競爭激烈，除了拼多多、京東這樣的老對手之外，抖音、快手等短視頻平台近兩年也在發力電商業務；另一方面，由於反壟斷等政策的壓力，阿里在2021年主動降低了平台抽成費用，並給予了中小商家政策支持，這也限制了客户管理收入的增長......

詳細分析請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《阿里最核心收入罕見下滑 股價打響百元保衛戰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。