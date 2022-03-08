Netflix暗黑動畫《一屋三故》｜「樓奴」的斗室噩夢

Netflix今年推出了一部關於房子的動畫短片，值得「樓奴」反思和細味。幽默詭異的《一屋三故》（The House）集合了三個時代背景、風格特色及視覺效果各異其趣的故事，但三個短片作品都以同一間房屋作為背景。



貧苦的爸爸在森林遇到神秘建築師，答應「以屋換屋」，搬進為他們一家特別建造的新房子。可是，搬進新居後，小女孩發現爸爸媽媽愈來愈像家具……



絕望的樓盤發展商其實是一貧如洗的「個體戶」，他向銀行貸款，獨力裝修打理房子。可是樓宇表面光鮮，內裏卻已經被幼蟲嚴重侵蝕。新樓開放日，一對怪異的情侶表示想成為業主，發展商卻想不到這是噩夢的開始……



未來世界，海水上升，房子被海水包圍，房東羅莎卻希望居所能夠恢復昔日的輝煌。可惜羅莎經濟陷入困境，租戶更交不了房租，一位訪客竟為大家帶來意想不到的轉機……



三段動畫短片都抽離現實，但同時又關注現實，描述社會上焦慮重重的困局；大家都在不同時空留守同一所「房子」，各自面對不同難題：就業難、置業難、社會不公義、青年難覓出路、基層難向上流動……也許我們不必將人生的價值放在方寸的斗室或虛浮的物質，從絕望到希望，機遇可能在路上、在尋找與發現的過程之中。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《《一屋三故》：從絕望到希望，走出斗室困局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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