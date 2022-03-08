中國經濟下行壓力加劇　如何達到2022年增長目標？

2021年，中國國內生產總值（GDP）達到114萬億元人民幣，同比增長8.1%，成功「保8」。來到2022年，國務院總理李克強在3月5日的政府工作報告中提出，今年發展的主要預期目標是GDP增長5.5%左右。這一增速較去年有所下降，但考慮到日趨複雜的國內及國際環境，要成功實現也殊為不易。



回顧2021年，中國GDP增速達到8.1%，但分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4%，呈現依次遞減的趨勢，經濟下行壓力明顯。早在去年年底，中央經濟工作會議就提出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，因此強調經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。

李克強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是：GDP增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右。（美聯社）

3月5日的政府工作報告基本延續了這一判斷，主基調仍是「穩中求進」，並設定了5.5%的具體經濟增長目標。報告指出，當下內外部環境更趨複雜嚴峻和不確定：一方面，全球疫情仍在持續，世界經濟復蘇動力不足，大宗商品價格高位波動；另一方面，內地局部疫情時有發生。消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業、個體工商戶生產經營困難，穩就業任務更加艱巨。

要在這樣的環境下達到5.5%的經濟增長目標，屬實不易。內地經濟學家、中國社會科學院學部委員余永定認為，在經濟持續下行、預期不振的情況下，推動經濟增長只能主要依賴基礎設施投資，通過基礎設施投資增速的提高創造「擠入」效應，帶動製造業投資，並通過對經濟增長的刺激帶動消費需求的增長。

他補充，如果不能首先提高經濟增速、使居民的收入增加，並使居民改變增長預期，實現消費增長就會比較困難。

有學者認為，在經濟持續下行、預期不振的情況下，推動經濟增長只能主要依賴基礎設施投資。（新華社）

國民經濟研究所副所長王小魯則認為，目前基礎投資的空間已相當有限，（政府）進一步的過量投資會導致效益惡化，債務負擔加重，並且會擠壓居民消費，不利於未來的內需改善。

在王小魯看來，中國的投資和消費比例自2008年以來長期失衡——投資率愈來愈高，消費率愈來愈低，造成大量行業產能過剩。而為了恢復結構平衡，縮減投資是必要的。他認為，消費率應該由目前的54.4%提升至60%以上，理想的狀況應該是在65%至67%之間，而投資率則應由43%降到30%至40%的區間。

「未來要改善內需，恢復增長動力，要讓消費帶動內需的潛力發揮出來，突出的一點就是有賴於政府的支出結構轉變，着力改善公共服務和社會保障，增強居民的消費能力。」他說。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《2022年經濟主基調不變 求「穩」更需求「進」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。