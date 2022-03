開風氣而為之師——為哲人立傳的視野與局限

研究胡適是一個龐大的課題,關於胡適的著作,不論是學術研究,還是面向公眾的著述,從來不少。中港台三地關於胡適的書籍出版,不絕如縷,在五四運動一百周年以後,情況依然持續。



胡適是中國近代新文學運動的倡議者和領導者,一生著述豐富,留下大量私人書信及日記,令研究胡適成為一個龐大的課題。圖為台灣胡適紀念館。(網上圖片)

關於胡適的專書繁多,胡適本人親自編選了《胡適文存》,而較出色的當數余英時的《重尋胡適歷程:胡適生平與思想再認識》,近年出版且較多人談論的書籍:董橋的《讀胡適》、翟志成的《新儒家眼中的胡適》、黃克武的《胡適的頓挫:自由與威權衝撞下的政治抉擇》、周質平的《胡適的美國情緣》(原版名為《胡適與韋蓮司:深情五十年》)。

最近,馬克.奧尼爾(Mark O’Neill)推出《開風氣而為之師——中國偉大的知識分子胡適》一書,此書為《China's Great Liberal of the 20th Century–Hu Shih A Pioneer of Modern Chinese Language》的中譯本,簡單勾勒出胡適的生平。在龐雜的胡適研究著作中,余英時的著述獨佔鰲頭,而《開風氣而為之師》則深入淺出,從胡適的人生經歷、學術成就、感情生活等角度介紹其事迹。

韋蓮司是胡適心目中新女性的理想典型,也是一位在胡適思想發展上產生許多影響的知交。圖為韋蓮司早期自畫像。(網上圖片)

胡適摰友韋蓮司的名字經常在《開風氣而為之師》出現,形成一條隱約的脈絡,全書更以韋蓮司離世作結。胡適在美國留學時認識滿腹才學的韋蓮司,並開啟了一段近半世紀的深厚情誼。韋蓮司既是胡適心目中新女性的理想典型,也是一位在胡適思想發展上產生許多影響的知交。胡適與韋蓮司保持了大半生的友誼,近五十年間,兩人通信往來多達三百封。胡適離世後,韋蓮司將胡適的信件贈予台北中央研究院胡適紀念館。周質平的《胡適的美國情緣》正是有關二人相知相惜的故事。

奧尼爾新作的英文書名正題是「二十世紀中國偉大的自由主義者」,但全書對自由主義的思想刻劃並不足夠,有興趣者可參考黃克武的《胡適的頓挫:自由與威權衝撞下的政治抉擇》。余英時的《重尋胡適歷程:胡適生平與思想再認識》收錄了兩篇著名的長文:〈中國近代思想史上的胡適〉及〈從《日記》看胡適的一生〉,亦值得細讀。

