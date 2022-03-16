港股狂瀉兩日後迎大反彈　別人恐懼時貪婪？

過去兩日，港股血流成河，恒指在恐慌性拋售下連跌過千點，市值合共蒸發4.68萬億元，相當慘烈。受俄烏局勢動盪、陸港兩地疫情升溫、內地經濟形勢轉差等因素影響，港股的走勢從今年初以來就一直反覆向下，只是過去兩日的史詩性暴跌，確實令人始料不及。



3月14日，香港恒生指數收市報19531.66點，下跌1022.13點，跌幅為4.97％，全日成交金額2230.53億元。（中新社）

從目前來看，港股前兩日慘烈暴跌，導火線是美國證監會（SEC）上周公布首批中概股「預定除牌名單」。在百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥被點名涉嫌違反《外國公司問責法》後，市場擔心其他中概股亦將面臨相似指控，最終或要退市。

這一悲觀情緒迅速從美股傳導到港股，恒指上周五（3月11日）下跌1.61%，收報20079.15點，而恒生科技指數在盤中更一度跌近9%，創該指數成立以來最大單日跌幅。恒指過去兩日合計跌去2,138.71點，正是延續了這一頹勢，只是被過度放大了。

在連續兩日遭到「血洗」後，港股今日（16日）開市迎來反彈，高開540點。與此同時，國務院金融穩定發展委員會今日召開了專題會議，為市場派出「定心丸」。據新華社報道，會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，旨在研究當前經濟形勢和資本市場問題。針對中概股的問題，會議指出目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案；中國政府繼續支持各類企業到境外上市。受消息刺激，港股午後升幅一度擴大至1600點。

新華社在今日下午發布上述消息，市場為之一振。（網站截圖）

「超跌」的港股是否到了最佳的買入時機？野村證券認為，情緒化賣壓往往帶來更好進場點，短期可以關注高確定性的財政投資領域。只是情緒的消化往往需要時日，後續市場仍存在反覆震盪的可能。

不過，對於散户投資者來說，「愈跌愈買」並不能一概而論，能不能在中長期持續保持競爭優勢和賺錢能力。這就涉及到公司基本面的研究，幾千隻上市公司質素參差不齊，考驗個人研究分析能力。所以，寬基指數似乎是更好的選擇。

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《AH股利空不斷 股市究竟怎麼了》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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