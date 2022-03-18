俄烏戰爭推高鎳價 能否推動電動車電池轉型發展？

金屬鎳（nickel）是電池原材料，其價格上周連番暴漲，創下史上新高，甚至引致倫敦金屬交易所（LME）需要暫停鎳期貨交易至本周。俄烏戰爭持續下，是次「妖鎳」事件如何影響電動車市場？鎳價波動又會否左右電動車業界的長遠部署？



是次事件主角的鎳，是電動車鋰離子電池的重要原材料。根據美國內政部及地質調查局，俄羅斯在全球鎳供應佔比貌似不多，僅佔5%至6%，在印尼（37%）和菲律賓（14%）之後排行第三。然而，它是電動車電池鎳的重要產地。

Tesla去年宣布，所有標準航程車款將改用LFP電池。隨着鎳價格高企，加上LFP電池技術改良，這種電池或許將更加普及。（Getty Images）

電池金屬市場分析公司Benchmark Mineral Intelligence行政總裁Simon Moores指出，歐洲除了能源供應非常依賴俄羅斯的北溪2號天然氣管道，在汽車業也尤其依重俄羅斯的金屬：「諷刺的是，歐洲希望擺脫俄羅斯的石油和柴油，從內燃機汽車轉型電動車，卻仍然需要依賴俄羅斯的鎳供應。」

如果想要避開價格經常波動的鎳，更根本和進取的方法，或許是在電動車電池中減少甚至棄用鎳。電動車龍頭Tesla去年宣布，所有標準航程車款將改用不含鎳的LFP電池……

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《從修改教科書到子彈塗豬油：藏在地毯下的烏克蘭極右翼》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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