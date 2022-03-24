中國經濟下行壓力加大 樓市調控進一步放寬

當前中國經濟面臨「需求收縮、供應衝擊、預期轉弱」三重壓力，中央經濟工作會議在去年底就預告要着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。在這一前提下，內地針對房地產的調控開始放寬。



經過幾年的深度調控，內地房地產市場疲態漸顯，而房企融資端的監管也令企業壓力倍增。房地產研究公司克爾瑞的數據顯示，2021年，全國最大100間房企銷售同比增速為-3.2%，是七年來首次出現負增長。

今年首兩個月，內地商品房銷售面積和銷售額同比分別下降9.6%和19.3%，延續2021年7月以來的負增長態勢。（Getty Images）

去年底的中央經濟工作會議雖然仍表示要堅持「房住不炒」，但同時也提出要加強引導，探索新的發展模式，更好地滿足購房者的合理住房需求，因城施策，促進房地產行業良性循環、健康發展。進入2022年，政策端接連釋放改善信號，鬆綁樓市調控的隊伍不斷壯大。據「諸葛找房」統計，截至3月21日，全國已有近60個城市放鬆樓市調控政策。政策大部份從需求端出發，內容涵蓋放鬆限購限貸、降低首付比例、下調房貸利率、放寬公積金貸款、購房補貼等層面。3月23日，哈爾濱更打響了省會城市取消限售的第一槍，進一步放寬當地樓市調控，令人關注後續會否有其他城市跟隨。

而針對房地產企業，國務院金融委上周召開的專題會議也表示要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

內地業界人士認為，當前中國房地產形勢依然嚴峻，居民、房企等微觀主體信心不足，嚴重拖累經濟有效恢復。（Getty Images）

內地業界人士認為，當前中國房地產形勢依然嚴峻，居民、房企等微觀主體信心不足，嚴重拖累經濟有效恢復。政府需多措並舉穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產業良性循環和健康發展。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《扭轉「弱預期」 國務院金融委會議後還需更多》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。