2月上旬，美國國會眾議院以222票贊成、210票反對，通過《2022年美國競爭法》（The America COMPETES Act of 2022），旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令美國可以在經濟上與中國及其他國家競爭。 這是繼去年4月參議院通過《美國創新及競爭法》（The U.S. Innovation and Competition Act）之後的另一份涉科創競爭法案。《美國創新及競爭法》授權金額達1,100億美元，《2022年美國競爭法》的總授權金額亦有1,000億美元。



美國國會眾議院上月通過《2022年美國競爭法》，旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令美國可以在經濟上與中國及其他國家競爭。（資料圖片）

兩個法案均重視資助半導體的「研究和發展」（R&D），也涵蓋了人工智能、量子計算、高端通訊、生物科技和新能源的涉國家安全「新興科技」（emerging technologies）領域。

為何拜登政府上任才一年，美國就接連通過兩項科創競爭法案？黃伯農會於本文研判現時拜登政府的「科技民族主義」（techno-nationalism）政策受益於「結構性現實主義」（structural realism）學派的論述，從而決定推動以半導體為主的科創競爭政策。

詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《凡是持久的必是溫和可持續的：中國需要怎樣的防疫》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第309期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

股災後絕地反攻 至暗時刻已過？

第五波疫情突顯決策失誤 須大型檢討總結經驗

取消積金對沖未宜再拖 補足轉制損失亦得立法

凡是持久的必是溫和可持續的：中國需要怎樣的防疫

中國如何建立不同的大國外交風範？

扭轉「弱預期」 國務院金融委會議後還需更多

蔚來汽車李斌：看不上特斯拉的造車狂人

從熱戰到資訊戰 烏俄示範未來AI戰爭？

美國科技民族主義政策的結構性現實主義轉向