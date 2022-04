美國科技民族主義政策的結構性現實主義轉向

2月上旬,美國國會眾議院以222票贊成、210票反對,通過《2022年美國競爭法》(The America COMPETES Act of 2022),旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈,令美國可以在經濟上與中國及其他國家競爭。 這是繼去年4月參議院通過《美國創新及競爭法》(The U.S. Innovation and Competition Act)之後的另一份涉科創競爭法案。《美國創新及競爭法》授權金額達1,100億美元,《2022年美國競爭法》的總授權金額亦有1,000億美元。



美國國會眾議院上月通過《2022年美國競爭法》,旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈,令美國可以在經濟上與中國及其他國家競爭。(資料圖片)

兩個法案均重視資助半導體的「研究和發展」(R&D),也涵蓋了人工智能、量子計算、高端通訊、生物科技和新能源的涉國家安全「新興科技」(emerging technologies)領域。

為何拜登政府上任才一年,美國就接連通過兩項科創競爭法案?黃伯農會於本文研判現時拜登政府的「科技民族主義」(techno-nationalism)政策受益於「結構性現實主義」(structural realism)學派的論述,從而決定推動以半導體為主的科創競爭政策。

