清走無家者家當　清不走無家困局

特首林鄭月娥日前表示對疫情離世患者表示深切哀悼，這遲來的慰問換來遺屬更大的困惑——患者求醫無門、入院不果、染疫離世，家屬都疲於奔命，甚至辭世近一個月才獲通知認屍，「開屍袋只見腐屍」——社會仍要為多少因朝令夕改的抗疫政策而犧牲的生命致哀？

深水埗露宿者因遭食環署丟棄家當而入稟追討賠償，有入稟者等不到裁決已離世，日前判決無家者勝訴，每人獲賠償100元。為何政府的致歉與檢討總是姍姍來遲？疫殁家屬與無家者真正獲得來自特區政府的「深切慰問」與「遲來的公義」？



電影《濁水漂流》提及食環署在「清場行動」中，將深水埗無家者的家當丟棄，多位無家者在社工組織的協助下控告政府。(《濁水漂流》劇照)

新冠疫情推升失業者與無家者數目，但大部份基層早已長期面對貧窮、就業不足和低收入困局。政府承認露宿者的需要涉及多個政策範疇，包括社福、民政、房屋、醫療、環境衞生等，是一個跨政策局的重大民生議題，需政府跨部門協作，問題是政府口惠而實不至。

以住宿為例，無家者負擔不起租金，最需要的是有一定租住期的宿位，但現時社署資助加上志願機構自負盈虧的宿位整體供應量根本追不上無家者數目增幅，而且宿期只有三個月至半年，不足以助無家者儲蓄至另覓合適住處，部份只好再度露宿。這需要規劃、民政、社福和區議會合作，增建宿位和過渡屋。在醫護方面，無家者的求診意欲較低，而且易於遺失藥物和登記文件。現時只有少數志願機構提供有醫護人手的外展服務隊伍，評估無家者的精神和行為健康狀況。關注團體建議增設醫社合作外展服務和外展車，加強照顧他們的身心精神需要。

特首回應判決時斬釘截鐵表示，負責無家者事宜的部門「一定是社會福利署」。但既然無家者的需要涉及跨部門，單單要提供無家者服務的社署負責也不匹配，除非社署能擴大介入無家者的範圍，不只是提供服務，還有制訂和檢視現行政策有否增加無家者福祉。這需要政府架構中的上級勞工及福利局賦權，亦要局方與其他局署溝通協調。此外，香港可以參考外地政府或救助團體的「住屋優先」（Housing First）方向，減少無家者審查、評估和輪候時間，考慮突發住屋問題，盡量縮短無家期。政府承認露宿成因複雜，但複雜也要設法處理。無家者的困境跟其他貧窮、病患和失業者的困境相若。單靠清理、驅趕行動，無助無家者解困。而要處理目下的需要，各部門更應審慎制訂「無家者友善政策」。

無家者代表到西九龍法院小額錢債審裁處聽取判決。(呂諾君攝)

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