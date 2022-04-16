《世界上最爛的人》：有誰能夠不是最爛的人

穿着晚裝的女主角茱莉吐出一口煙，夕陽餘暉映照着她身後的奧斯陸。約謙特艾爾（Joachim Trier）導演的《世界上最爛的人》（The Worst Person in the World）與前作《愛重奏》和《八月斷魂曲》被合稱為「奧斯陸三部曲」，處處可見奧斯陸的街景，尤其是茱莉在市內奔跑的一幕。但《最爛的人》要呈現的並非此挪威首都。特艾爾曾坦言，「如果問我對我們的城市是否有什麼社會洞見，怕且我並沒有」。正如這位在奧斯陸生活的導演其實來自丹麥哥本哈根，在筆者看來，這部電影的根也可以追溯至哥本哈根的思想家齊克果。



《世界上最爛的人》分成了序、十二章以及跋，並不時加上旁白，刻意營造閱讀小說般的體驗，讓我們與主角茱莉一起回首理解她走過的一段人生路。（電影劇照）

事實上，特艾爾接受媒體訪問時曾經說：「這很北歐以及造作，但齊克果曾經說，『我們只能回頭看才能明白人生，但我們要向前看來活下去』。」十九世紀的齊克果被譽為存在主義之父，丹麥以至挪威人不難聽過他的名字。特艾爾便同樣相信，人活在其中的時候難免迷茫，惟在日後回首，對於一段經歷的意義自有更深刻的體會和理解。他大概也是抱着這個意念，將《最爛的人》分成了序、十二章以及跋，並不時加上旁白，刻意營造出閱讀小說般的體驗，讓我們與茱莉一起回首理解她走過的一段人生路。

對生涯與枕邊人的搖擺不定

電影之序以茱莉作為大學生說起，成績優異的她原本成為了醫科生，但其實對此學科興趣不大，及後毅然轉系攻讀心理學。但不久之後，她又認為自己是視覺主導的人，於是又決定要走上攝影之路。單是這個序章，相信已叫不少年輕人感到共鳴。不知是否香港中學階段的生涯規劃不足，多少人在大學選科以至畢業以後，對於自己的職涯選擇也是感到困難。不過，《最爛的人》要呈現的還不是茱莉在職涯上的一時一樣，而是她對於伴侶以至人生的舉棋不定。

讀心理學的時候跟教授搭上，做攝影師的時候跟模特兒混在一起，一次去酒吧期間遇上了男主角，比她大十來歲的漫畫家艾克索，茱莉的人生好像終於要定下來。艾克索成熟穩重，事業有成，而且愛茱莉。但面對他那些談育兒的朋友時，茱莉感到格格不入；在艾克索的作品展上，她更寧願離場。不論是她在會場外、夕陽下的一口煙，還是跟外遇男子艾文的吞雲吐霧，一口煙就像是在象徵喘息的空間，讓茱莉短暫「做回自己」。

在導演特艾爾心目中，萊茵斯薇是女主角最佳人選。在每次傾談中，二人總會自然地扯到關乎人生存在意義的話題上。（電影劇照）

怎樣才是做自己？「我」想做什麼？

現代社會高舉要「做回自己」，但怎樣才算是「做回自己」？是放棄一段穩定關係而搭上另一個他？是拒絕被上一代成家立室、生兒育女的傳統階段定義自己的人生？在電影的中段，茱莉毅然向艾克索提出分手，說出一句「我愛你，但我也不愛你」，「做回自己」的「自己」往往就是如此含糊曖昧、難以辨明，這也叫筆者聯想到齊克果最廣為人知的經歷，也是他在訂婚後悔婚，並在筆下著作寫道：「結婚，你會後悔；不結婚，你也會後悔。結婚或不結婚，你也會後悔。」

茱莉提出分手的時候，自言「像是自己人生中的觀眾一樣，像是在自己人生中演着一個配角」，這種「做回自己」又隱約帶有一種自我疏離，無法第一身地完全掌握自己。特艾爾曾向網站「The Film Stage」表示，關係的不滿足、抽離以及不妥當，對他來說是個大主題，「這引發了很多存在主義式的討論，包括我的目的是什麼？為什麼我在做這些事情？我要知道什麼？我要如何面對飛逝的時光，令目的變得有意義？」

像茱莉般的30歲女性或許因為生兒育女而多一份顧慮，但《最爛的人》帶出的人生困惑，相信任何人也可以有共鳴。即使到了所謂的不惑之年，多少香港人又真的很清楚自己的人生想怎樣？尤其是現代社會瞬息萬變，工作、居所、生活環境以至人際關係也變化不定，人生的不安定、不確定感自是更加常見。而當艾克索身患絕症時，關於人生意義的詰問便更加嚴肅。人生困惑無疑是個沉重課題，但《最爛的人》的氛圍非常輕鬆，「精神出軌」的時空凝結以及吸食毒品的迷幻狀態，都給這部電影增添了觀賞效果。

茱莉自言「像是自己人生中的觀眾一樣，像是在自己人生中演着一個配角」，這種「做回自己」又隱約帶有一種自我疏離，無法第一身地完全掌握自己。（電影劇照）

《最爛的人》在奧斯卡頒獎禮上不敵濱口龍介的《Drive My Car》，未能贏得最佳國際影片獎，但女主角萊茵斯薇（Renate Reinsve）去年已取下了康城影展的最佳女演員獎。在特艾爾心目中，她是飾演茱莉的最佳人選。在每次傾談中，二人總會自然地扯到關乎人生存在意義的話題上。事實上，在接拍這部電影前一天，萊茵斯薇才打算從事木匠工藝；而特艾爾則在人生三十的時候才開始電影拍攝，對自己的職涯感到無比焦慮。這樣看來，他們也正是要面對人生何去何從的困惑。

我們都希望能夠安定下來，有着穩定的工作、關係和生活，但對事業和興趣的選擇，對關係的取捨和平衡，更根本而言是想要過怎樣的人生，或許沒有一勞永逸的答案。在人生不同的階段，遇着不同的人和事，我們還是要面對不同的困惑。在電影的跋章，茱莉有了新的生活，但這是她終於「做回自己」還是又一次的方向迷失，相信也只能夠在將來回首才有答案。

想要過怎樣的人生，或許沒有一勞永逸的答案。在人生不同的階段，我們還是要面對不同的困惑，也許「我們只能回頭看才能明白人生」。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《《世界上最爛的人》：有誰能夠不是最爛的人》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。