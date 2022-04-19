擺脱「飢餓時刻」，讓封控下的市民吃飽飯

上海封城以來，2,500萬人的生活物資供應成為大難題。網上、微博、微信不時有上海民眾抱怨，買菜難、菜價貴、生活物資短缺。被封控的上海基層，每天面對吃飯難題。



上海市有幾十萬畝蔬菜農地，足以供應市民的基本生活需求，但物流系統不暢順，運輸物資車輛的「通行證」更一證難求。（美聯社）

近日上海市委書記視察小區的視頻在網上熱傳，有市民抱怨封城後基本生活受到明顯影響，蔬菜肉蛋等生活物資短缺。據網上消息，該區原本不是安排好的視察區域，而是臨時決定前往考察，結果看到了比較真實的市民生活狀況，有別獲安排視察的社區，得到比較充足的物資供應。

此次防疫封城，很多上海市民都遇到不少「吃飯」問題。據自媒體報道，住在上海浦東新區的一位女士連續六天在買菜APP上搶不到菜，而且出現低血糖，「她餓了兩三天，整個人只能暈暈乎乎地癱在牀上。家裏食物僅存一袋蘋果，完全不知道接下來能否買到食品。這是她人生中第一次經歷『饑荒時刻』。」買到能夠餵飽自己的食物，成為她生活中最重要的任務。

封城前上海不缺物資，封城後上海自然也不存在物資短缺問題，因為供應上海的物資依然如舊，只是這些物資無法按時送到消費者手上，只因物流斷了。例如從山東運來的農產品很難進入上海，因為封控期間層層關卡，而且進入上海的司機有可能有去無回，被其他省市拒絕進入該區。要解決物流難題，必須實事求是地調動原有的人力資源，做好物流分配管理，將生活物資及時送到市民手裏，讓封控下的市民吃飽飯、吃好飯。

當局應做好物流分配管理，有序調動人力資源，擺脱迫在眉睫的「飢餓時刻」。（美聯社）

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月19日）《罕見缺菜少糧 封城後生活物資為何短缺？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。