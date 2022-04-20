運-20編隊遠赴歐洲交付導彈　彰顯解放軍戰略投放能力

4月9日及10日，兩批中國製運-20運輸機先後抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德，據報乃運送中國製造紅旗-22（HQ-22）中遠程防空導彈。國產戰略運輸機成編制的遠航直飛和中國軍備的出口，皆引發外界關注。



中國外交部發言人趙立堅4月11日在例行記者會稱，「為落實中塞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資。這是中塞雙方年度計劃內合作項目」，間接承認了中國和塞爾維亞2019年就商定的軍售項目。4月13日，武契奇證實了相關信息，確認已收到中國FK-3防空導彈系統。

運-20（右）是中國空軍目前最為倚重的重型運輸機。（微博@三七V博）

FK-3的特殊意義在於，這是繼泰國、土庫曼、緬甸等國進口配備之後，首個裝備該防空導彈系統的歐洲國家。相較之下，運-20是次執飛，雖然是既定武器交付，卻也因其編制規模、飛行路線等因素而令人矚目。

自2015年研製完成、2016年入列、2017年首度亮相以來，運-20曾先後赴吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、柬埔寨、菲律賓、越南、老撾、湯加等國運送抗疫抗災物資，又或是承擔飛赴俄羅斯的軍事運輸任務，此次塞爾維亞任務是運-20赴境外執行任務航程最遠、編隊規模最大的一次，往返航程近兩萬公里……

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