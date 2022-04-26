回首第一屆金像獎「最佳電影」　以質樸為據的《父子情》

山邊木屋，小孩為小小孩表演幻燈片娛樂。「（入場費）十張公仔紙。」「我只有五分錢。兩個人可以嗎？」「好吧！」守門的孩子作了特別通融的表情。

這「兩個人」是爸爸經常進出監獄、快把父親臉孔忘掉的野孩子吳紹沖與爸爸動輒揮動藤條、只記得父親怒氣沖沖模樣的窮孩子李家興。幻燈映完了，小觀眾們沸騰起來，猛烈地鼓掌。



《父子情》獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。（《父子情》劇照）

第一屆香港電影金像獎「最佳電影」、來自上世紀八十年代初的《父子情》談近半世紀前的人與情，技藝質樸。電影中大部份的城市景象破落，天空總帶點灰沉。許多片段看似遙遠，又有點似曾相識。放學，兩個小男孩在山頭大石上閒聊，眼下是一戶挨着一戶的小木屋。假日，兩個小男孩從影院出來，模仿差利笨拙的走路姿態。

小小孩在山頭放野，在懵懂中成長。電影有兩場火災，第一場小火災是孩子在木屋閣樓用蠟燭創作幻燈片失火，第二場大火災是整個木屋區陷入火海，無數家園盡毀。第一次，男孩滿肚委屈，他只是和朋友玩幻燈片（他們喜歡電影），好友在慌亂中救了妹妹（他們很英勇）。第二次，男孩隱約瞧見大人世界的憂傷。

《父子情》讓我們好奇又想探究上世紀六、七十年代的基層家庭面貌，在寫字樓當小職員的爸爸，照料一家七口的媽媽，在男尊女卑家庭長大的女兒，想當戲院帶位員的男生——他們是怎樣活着？他們的情感如何？

在山頭的秘密基地，男生哭說，我們不能再見面了，我爸爸要進監獄，我要進保良局。摯友懊惱怎麼辦。「咁我哋幾時先見返面呀？」「除非你爸爸都坐埋監啦。」「我爸爸唔肯坐監架。」他知道爸爸是不會坐牢的，爸爸只會牢牢逼迫他讀書上學，即使他已轉了五所學校。

電影沒有故弄玄虛，也沒有什麼佈局懸念。片首早已道來：黃大仙徙置區，羅山木手執兒子羅家興的碩士文憑，因為興奮過度而心臟病發離世。羅家興最渴望攻讀的是電影。差利說他深愛悲劇，悲劇裏總藏着美好的物事。