雙重國籍｜移民離港卻仍享永久居民身份福利 公平嗎？

最近香港剛放寬航班往來，機場又再陸續出現了移民與親友離別的景像。儘管政府並沒有精確的統計數字，但自2019年以後移民離港的人數漸多是不爭的事實。近來，愈來愈多港人開始討論這些已移民離港者的問題，當中固然有部份只是情緒發洩，但確實也有些點出了香港社會存在的問題。



近年不少市民選擇離港到外國生活。（歐嘉樂攝）

政協副主席、前特首梁振英引起，他在社交媒體上貼文質疑很多移民的港人未有交還護照或身份證，是想為自己回港留有後路，認為他們只是「移居」，而非「移民」。持有中國籍的香港居民（即普遍香港特區護照持有者）除非主動申請放棄國籍，否則在任何情況下，並不會被取消國籍及其香港的永久居留權。而香港人會經常將國籍與永居權混為一談，是因為香港社會制度一直按照居住權設計，公民權利在香港的社會制度中並不突出。

有關移民的討論也反映了另外一個制度問題——雙重國籍。如果說移民者尚未加入他國國籍，那尚應該留一條後路，但如果他們加入其他國籍卻仍可一直享有中國籍及香港永久居留權，從情理上而言其實並不合理。當然，世界上也有些國家承認雙重國籍，但這並不適用於當下的香港……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《借移民潮反思香港的身份與國籍制度》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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