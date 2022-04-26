可否讓減廢變成預設選擇 而非靠罰規實行？

環境局上周二（4月19日）向立法會環境事務委員會提交《香港資源循環藍圖2035》落實進展報告，措施多種多樣，但針對消費者的減廢措施主要是經濟和法規手段。不論是環保團體、學界和國際組織，都在探討如何避免動輒訴諸法例來推動減廢，既可減輕執法巡查的成本，又可鼓勵低成本推動綠色生活。



助推是比較有名的概念，提出的塞勒（Richard Thaler）教授更憑此和其他行為經濟學研究的貢獻奪得2017年諾貝爾經濟學獎。助推的特點是不限制其他選項，也不着重施行經濟手段，但市民仍會挑選政府屬意的目標。體現於環保的綠色助推（green nudge），就是以改變個體行為來減少環境影響。

環境局向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一元。（資料圖片）

外國經驗指出，綠色助推的形式有幾種，一是把環保行為變成預設選項；二是令人進行不環保行為時更加麻煩，或者令人更方便進行環保行為；三是改變選擇情境；四是讓環保設施變得更吸引；五是融入社交和比賽元素。

綠色助推要便民、簡單、吸引、社群參與、持續匯報成果，讓人輕易甚至不知不覺履行減廢行為。當然，正如法規和經濟手段般，助推不一定是出於市民懷有減廢意識，那麼助推在哪類情境會較有用？

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《徵費、立法以外 減廢還可不知不覺進行？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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