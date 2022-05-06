居家安老缺基本配套 樂齡科技更追不上「車尾燈」

香港人口已步入老齡化，甚至在「超老齡化」的道路上加速前進。香港2021年人口普查簡要報告顯示，65歲或以上長者人口超過145萬人，佔整體人口20.5%。政府統計處早在2020年已表示本港人口將持續高齡化，65歲及以上長者人口佔比將在2039年升至33.3%，長者人口超過250萬人的情況將維持逾三十年。



可是，香港安老政策向來存在諸多問題，儘管當局揚言以「居家安老」和「持續照顧」作為基本原則，希望協助長者盡可能留在社區當中安享晚年，只有體弱而又深切需要照顧的長者才應接受院舍服務，但莫說當局根本建立全民退休保障制度以支援長者基本生活所需、減輕普通家庭養老負擔，就連一些最基本的居家安老配套設施，例如由「醫社合作」的地區基層醫療服務體系都尚未完善，可以說安老問題相當棘手。

「樂齡科技」冀以科技創新手段解決照顧長者帶來的生活挑戰，從而鼓勵長者在家中安然養老，提高生活福祉，減輕社會負擔。（資料圖片）

因此，不少長者仍然相當依賴安老院舍服務。不過，有關服務本身也是問題多多，例如從歷經四個月的第五波疫情可見，全港約800間安老院舍普遍存在宿位供不應求、輪候時間過長、人均面積太小、護理人員不足等問題。

近年隨着科技進步，發達地區為了更好應對人口高齡化趨勢，紛紛引進「樂齡科技」概念，冀能以科技創新手段解決照顧長者帶來的生活挑戰，從而鼓勵長者在家中安然養老，提高生活福祉，減輕社會負擔。特區政府的確也有發展樂齡科技的意向，但卻未能擔當主導角色，而參考日本、德國等養老政策較完善國家的展覽會時，發現外國早已在安老服務引進不同類型的科技應用……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《居家安老配套不足 樂齡科技必須跟上》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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