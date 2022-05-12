【恩威並施】建立香港土地房屋大數據

立法會議員黃元山先生向政府查詢關於房屋數據透明化、公開化的情況和要求。這個要求十分正確，要解決房屋問題和土地問題，香港需要重新建立一個更有系統的土地房屋規劃數據庫。



目前和土地房屋相關的數據，分散在不同的政府部門︰地政總署、土地註冊處、差餉及物業估價署、房屋署、規劃署等，理應整合為統一的土地規劃數據庫。如果政府要建立關鍵績效指標（Key Performance Indicators）、要解決劏房問題的話，更應該有數據庫。

這個數據庫應該包含土地數據，包括土地資源運用、房屋資源運用的情況。此外，是否應該設立一個房屋指數？這一方面可以參考的是中原的房地產指數，雖然它過份着重從房屋投資者的角度去看。房屋指數應該整合和房屋相關的完整數據︰有多少人住在居屋？有多少人住在公屋？有多少人住在劏房？這些都需要具體的數據資料。

香港需要重新建立一個更有系統的土地房屋規劃數據庫。（資料圖片／鍾偉德攝）

如何整合這些資料？由誰負責？這應該交給候任特首李家超提出成立關於解決房屋問題和規劃問題的委員會。其實數據已經存在，要整合並不困難，只要下一個行政指令，找一隊熟悉數據運作及如何利用數據去發展政策的專家進行。這一方面，幾間大學應該要向政府提供支援。資料整合了才能夠理性地制定一些具體的KPI去解決問題。

香港有一半人住公屋，所以房屋署的數據庫非常豐富。它不單只可以用來解決房屋問題，對於香港社會老年化的醫療需求、社會服務需求及幼兒教育需求，都是非常重要的社會科學研究資源，應該提供給學者專家優化未來香港政策。新政府要把這個數據庫處理好。透過數據去解決房屋土地問題才是正路。

另一個要留意的地方是，以往香港進行發展就是把原有的東西「消滅」，重新來過，但新界北由凌嘉勤先生協助訂定的發展綱領，比較着重於因地制宜，不是「一刀砌」的全面消滅。那麼新界北發展目前有沒有數據庫呢？北區裏面有多少值得保存的傳統產業？例如有百年歷史的醬園，以及農業。如何可以做到一方面有發展，另一方面也可以保存傳統產業？傳統的醬園產業又是否可以現代化，進一步發展成為創科結合醬園的新類型產業呢？這些都要用數據和具體資料去充實去研究。

所以，新一任政府第一百日，首先應該整理好整個政府的土地房屋數據，才能真正有系統地制定具體的KPI，去落實一個解決香港房屋土地問題的結果。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

