美頻操作台灣牌卻又「彈出彈入」 實為外交系統投機盲動？

美國當地時間5月5日，美國國務院網站更新修改「美台關係事實清單」（Fact Sheet），刪除原版本中「承認台灣是中國一部份」、「美國不支持台灣獨立」等表述，並新增「基於台灣關係法、中美三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」之語句。此一更動本未引發外界關注，畢竟美方並未發出正式新聞稿。但上周二（5月10日）台灣媒體陸續報道此事後，輿論逐漸發酵，中美也開始了外交回應。



首先，中國外交部發言人趙立堅表示，美方已在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出鄭重承諾，如今修改「美台關係事實清單」，乃虛化掏空一中原則的小動作，「這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火焚身。」趙立堅呼籲，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，「把拜登總統有關美不支援台獨的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞以台制華」。

美國國務院網站更新，在美台關係頁面首次出現「六項保證」，並刪除台灣是中國一部份等字句。（美國國務院網站截圖）

此後便是美國的多次澄清。5月10日當天，美聯社資深記者馬修．李（Matthew Lee）詢問國務院發言人普萊斯（Ned Price）若美國對台政策未變，又何需修改「事實清單」中的表述？如果涉台論述會引起中方高度關注，「為何現在更新，為何一定要更新？」對此，普萊斯回應，美國不會太在意他國是否對清單提出意見與「借題發揮」。

上周三（5月11日），美國印太平洋事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）亦在接受美國和平研究所特別顧問麥艾文（Evan Medeiros）訪問時重申，美國對台政策並未改變，美國並不支持台灣獨立，「一中政策」也仍發揮作用。如此表態，同樣是對修改「事實清單」的隔空澄清。

美國此番修改「事實清單」又多次澄清，暴露的是應對台灣問題不僅缺乏長遠規劃，更沒有內部統一戰線……

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