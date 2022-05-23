【恩威並施】香港中不中、西不西的慚愧困局

香港回歸二十五週年以來，有什麼變化呢？最明顯的是香港由一個中西薈萃、東西方融合的文化體系，變成了一個西方形式主義，中不中、西不西的文化生態。



匯豐銀行總行的建築設計是八十年代全世界最先進的，是龐比度中心之後另一個建築學的突破；中銀大廈結合中國傳統建築觀念與西方建築技術，成為中西合璧的建築典範。然而，如今整個西九文化區的建築風格模式基本上由西方建築師主導，但出來的結果卻停留在二十五年前的建築模式：M+好像是倫敦Tate Modern的A貨設計；戲曲中心更加奇怪，是一個完全沒有根據中國戲曲音樂的聲音本質而設計的純西方劇院。

如今整個西九文化區的建築風格模式基本上由西方建築師主導，但出來的結果卻停留在二十五年前的建築模式：M+好像是倫敦Tate Modern的A貨設計。（資料圖片）

為什麼香港會陷入中不中、西不西的困局呢？因為香港官僚主導下延續了落後的西方模式，維持着填表、填格仔這種形式主義。反觀新加坡，她在過去二十五年努力地吸收西方最先進的管理、設計、科技，成為一個能夠與西方平等對話的國際化體系。

例如在學術方面，香港一面倒只跟隨英美幾家國際排名機構的做法，而這些國際排名機構背後有非常多的商業和經濟利益。這個英美霸權在其他非英語體系上根本毫不重要。日本絕大部分的大學並不關注國際排名，他們的目標是創造就業、創造人力資源，提供給日本的企業和工業界。日本的創科、工業做得成功，就是因為他們有人才。

為什麼香港不能夠像新加坡一樣，吸收西方最先進的規劃與城市管理模式呢？為什麼內地過去二十五年急起直追，追上西方，在科技上已經能夠和英美國家平起平坐，香港反而變得落後？在下一個二十五年來臨之際，香港又該如何撥亂反正呢？

西九文化區當然是一個很好的示範單位，但能否改變目前由西方落後模式主導的格局？未來博物館應該走怎樣的路向？是否只走實體購藏的路向？在新的數碼世界，藝術科技如何應用？

以上這些課題都是香港需要思考的。廣東話有一句俚語︰「遲來先上岸。」香港需要在落後的情況下應對、應變，吸收韓國、台灣、新加坡等地現代化和創新的經驗，汲取當中的失敗教訓，給香港未來二十五年一個藍圖。

而且，不單只是政府，香港各大型企業也應該思考這個問題。香港很多企業在新加坡都有投資。他們有接觸過高層官員，所以他們都能了解到香港和新加坡的分別。怎樣去調整和調節呢？我們怎樣把這個家建設得更好呢？

無論是東方西方，只要能夠令社會發展更好、人民生活更幸福，香港政府便應該去學習、便應該去引進。（資料圖片）

我們必須要面對香港落後的現實，才能夠不恥下問、謙卑和務實地去改變香港落後的現實。落後不等於永遠落後，但要知道自己落後，才不會一直落後。最可悲的是仍然停留在九十年代的光輝歲月，以為香港人是以前的香港人，這才是最可悲，才是最落後的。

鄧小平說︰「不管黑貓、白貓，會捉老鼠就是好貓。」我相信香港其實一直信奉這個概念。所以無論是東方西方，只要能夠令社會發展更好、人民生活更幸福，香港政府便應該去學習、便應該去引進，而不應鐵板一塊地依賴非常僵化的管理制度、投標制度和管治制度。這樣才能夠真真正正解決香港深層次矛盾。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）