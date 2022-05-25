港鐵東鐵綫過海段在上周日（5月15日）通車，新界東居民可以一程鐵路到港島，近年鐵路拓展項目暫告一段落。在安排本地新線開通之際，港鐵亦籌備倫敦地鐵伊利沙伯線（Elizabeth Line）周二（24日）全線通車的營運工作。

兩線的共通之處是港鐵有時限營運，而且可以說同樣經過投標競爭得來的路線。不過，伊利沙伯線是港鐵投標競爭勝出，而包含東鐵綫過海段的沙中綫是九鐵擊敗地鐵得到合約，但兩鐵合併後還是由港鐵建造和營運。合併後的港鐵壟斷鐵路市場，內部管理一塌糊塗，沙中綫在建造期間出現連串失誤超支，導致通車延期，管理層還屢屢隱瞞公眾。如果香港引進倫敦以至其他地方開放經營權的概念，會否為本地鐵路服務帶來更大裨益？



英女王伊利沙伯二世5月17日到訪倫敦帕丁頓車站，為以她命名的鐵路新線「伊利沙伯線」舉行揭幕儀式，期間有車站職員向她講解如何使用售票機。（美聯社）

要討論會否更好之前，先要說明，香港最快要到2028年後才有港鐵以外的企業營運現有鐵路網絡，這是因為現有路線確保了港鐵有長時間的營運權。事實上，坊間稱的2007年12月起兩鐵合併，嚴格來說是九鐵向港鐵授予服務經營權，期限由當月起計五十年。港鐵先向九鐵支付固定費用，之後按車務收入向九鐵分賬。兩鐵簽訂《營運修訂協議》，訂明列車服務安排與服務表現要求，例如班次、服務時間、載客量、車程準時和列車服務準時程度、以及車站設備的可靠程度等，又訂明港鐵要安全地設計、建造、營運和保養列車。

至於沙中綫和高鐵，九鐵皆與港鐵訂立十年的《補充服務經營權協議》，而兩線跟政府簽訂的《營運修訂協議》內容跟舊有路線相若，港鐵要向九鐵支付額外經營費。兩線服務經營權屆滿後，港鐵應向九鐵交還所管有的經營權財產。不過，因為沙中綫協議列有「政府、港鐵和九鐵在協議屆滿前展開獨家磋商」的條文，而2018年營運的高鐵就沒有，意味着港鐵的高鐵服務經營權在2028年完結後被換走的機會較沙中綫稍大。

因此，在現有網絡來說，高鐵較有可能在未來出現營運競投。至於新鐵路方面，去年政府落實建設北部都會區，特首林鄭月娥稱北環綫傾向由港鐵建造，而連接洪水橋和前海的鐵路可以引入新建造商競爭，但沒有就開放營運權表態。不過，建造鐵路較營運鐵路複雜，如果特首能接港鐵以外的建造商，相信也可接受港鐵以外的營運商。

港鐵東鐵線過海段5月15日通車，「貪新」參觀人潮消退，5月18日回復正常。（羅君豪攝)

社會曾經以為沒有競爭也行，當時港鐵甚少失誤，而一條龍包辦鐵路建造、資產、營運，再加上政府監督，可以減少內部管理問題。可是，高鐵和沙中綫的建造過失，管理層隱瞞卸責，加上近年訊號系統連番故障，票價調整機制背離民情，擾攘多年政府才要求港鐵解除相關工程管理團隊職責。有聲音建議香港重新引入更多營運者，透過競爭比優。

那麼，開放經營權對香港鐵路營運有何影響？

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《港鐵沙中綫、倫敦新線同月全線營運對香港的啟示》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。