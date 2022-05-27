動畫《派對咖孔明》描述三國時代的諸葛孔明在五丈原之戰病逝，矇矓中醒來已身處繁華的東京澀谷。當天是萬聖節，大家都佩服一襲古服的諸葛孔明從服飾道具到舉手投足都忠於「原著」。當夜孔明與酒吧賓客縱酒狂歡，翌日清晨獨自醉倒後巷。少女月見英子擔心他冷病，帶他返家休息，緣份由此牽上。



《孔明》是一個尋找自我價值的成長故事，我們都喜歡看懷抱夢想的人逐夢，就像追看《全民造星》，在熒幕前陪伴青澀的素人，從忐忑到自信，在舞台上綻放光芒。在孔明心目中，英子的歌聲擁有療癒人心的力量，他決心以軍師身份，助她實現歌手夢想。換個角度，運籌帷幄的孔明就像造星導師，相信英子是璞石，並不計回報地琢磨。孔明拯救的對象從昔日的家國（興復漢室）換成如今的個人（造星揚名），可說是一個微妙的轉化。在孔明眼中，巧施權術是智取天下之道，亂世與盛世無異，惟君子有所為而有所不為。

在YouTube鍵入「Chitty Chitty Bang Bang」會搜尋到一首節奏明快、深諳動畫音樂「89秒黃金法則」的歌曲，這首點擊率逾660萬、擁有催眠魔咒的「洗腦歌」，正是《孔明》的片首曲。歷史風流人物成為IP商品，創作者嘗試挖掘箇中歷史趣味。《孔明》取材家喻戶曉的人物，卻未能充分汲取經典養分。不過《Chitty Chitty Bang Bang》的音樂奏起，聽者仍會隨着節拍躍起。故事的真正主角不是諸葛孔明，不是月見英子，而是名為「夢想」的虛幻之物。酒精是逃逸，音樂是逃逸，《派對咖孔明》是逃逸。

孔明藉助昔日對付敵軍的謀略，協助月見英子成為萬眾矚目的新星。（劇照）

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《《派對咖孔明》：流落東京澀谷的諸葛孔明》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。