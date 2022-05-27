居港滬女：上海人從罵香港躺平 到羨慕香港居民可隨意走動

近期，疫情趨緩伴隨限制鬆綁下，「逃離上海」、「告別上海」甚囂塵上，在此之際，身居香港的上海人Yolanda接受《香港01》採訪，就對封城的態度、對港滬之別的所思所想，以及對在滬父親因「人為」因素而染病的憤懣等娓娓道來，「我經常和朋友說的一個段子是，香港日新增六萬我在街上逛，不敢和上海的親朋好友說，怕他們擔心我。現在上海日新增兩萬我還在香港的街上逛，依舊不敢和他們說，怕他們太羨慕我」。



2017年來港的Yolanda曾於中文大學攻讀碩士課程，目前在港從事市場營銷方面的工作。對上一次回上海，是2021年1月的事情，當時疫情對生活的影響不可同日而語，她一直待到11月才回港。

袁女士在上海任職保姆，早前，由於僱主正被隔離，她從方艙醫院出來後沒有住處，只能住在街頭的電話亭內足足5天。（影片截圖）

Yolanda表示，以往內地包括上海不時會有零零散散的疫情發生，都沒有到封城的程度；她在上海時，三個街區之外的社區也曾有本地確診個案，但也只是封控該小區三至七天，全員核酸檢測無新增後就會解封。因此，她相信市民都對這種程度的封控習以為常，且這樣的部份封控模式，在過去一年中都行之有效，故市民對上海政府的管控能力還是相對有信心的。

幾個月後，事態的發展遠遠超出了想像。上海封城期間，出現諸如安徽保姆因僱主被隔離，自方艙醫院出來後被迫狼狽住電話亭五日；來自廣東的陪護妻子在丈夫病逝後流落街頭，詢問逾40間酒店均被拒入住等案例，以至於當局逐漸放寬外出政策後，「逃離上海」一說甚囂塵上。

在Yolanda眼中，逃離上海真正的意思，可能是離開中國。她稱，在上海有條件的，最近幾乎都在考慮移民，身邊也有很多人開始詢問她如何來香港，過往一些從不會抨擊政府的人也都轉變了……

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《朋友從罵「躺平」到羨慕香港 居港滬女：發展至此始料未及》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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