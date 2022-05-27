虛擬貨幣屢經大風浪　不可繼續「無王管」

近日，本港有多間涉及虛擬貨幣交易的公司遭到蓄意破壞，有部份更被「淋紅油」寫上「呃人血汗錢」等字眼。這些破壞行為固然違法，但也反映了虛擬貨幣交易的一些苦況。今年以來，由於美國聯儲局進入加息周期影響宏觀貨幣供應，極高投機性的虛擬貨幣也無可避免地陷入下跌浪潮中。最著名的虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）就從去年末高峰的67,000美元腰斬至現在30,000美元左右的水平。



穩定幣TerraUSD（USDT）幣值與1美元嚴重脫鈎，相關加密貨幣Terra（LUNA）幣值已近乎歸零。（CoinMarketCap）

除了金融環境整體轉差打擊風險資產的大浪潮之外，此前虛擬貨幣界亦出現了一場局部風波。本月初，由韓國Terra公司發行以區塊鏈技術維持價值的「穩定幣」TerraUSD及Luna被集中沽空而暴跌。與美元1：1掛鈎的TerraUSD市值已由原來接近1美元跌至0.06美元；Luna則從80多美元暴跌至0.0001美元，幾乎等於變作廢物。這場「穩定幣」風波甚至引起美國金融監管機構的關注，財長耶倫（Janet Yellen）再度強調制訂穩定幣監管框架的迫切性，並呼籲國會授權監管穩定幣。上周末，韓聯社更報道指韓國檢方正研究是否以「龐氏騙局」相關控罪起訴Terra「穩定幣」的創辦人Do Kwon。

自從比特幣走紅之後，虛擬貨幣的技術和概念日新月異，各種新幣層出不窮，除了單純依靠區塊鏈或演算法技術之外，亦出現了與實物掛鈎的「穩定幣」（stablecoin），又或是最近得到很多關注、主張每個貨幣之間都有不同內容及價值的「非同質化代幣」（NFT）。虛擬貨幣的快速發展無疑帶來了創新的商業機會，但同時其風險水平也極高。近來的虛幣風波再次提醒我們，即使我們不全面禁止虛擬貨幣，也是時候加緊監管虛擬貨幣的買賣。

當然，只是「高風險」本身並不足以成為政府監管一種物品買賣或衍生交易的理由……

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《虛擬貨幣屢經大風浪 監管政策須跟上》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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