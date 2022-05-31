政府如何延續「街市熱潮」？

網民近月熱議荃灣街市「貌似MIRROR成員AK」的檔販威威，不少人更專程到肉檔打卡。坊間捲起「威威旋風」，當然與經營攤檔的集團和公關發功有關。檔販可以「過檔」，香港街市的魅力能否由自身延續，將「虛火」轉為「實火」？



天水圍的領展街市被指因欠缺競爭，物價騰貴。（資料圖片）

香港現時有213個街市，食環署公眾街市佔71個，房委會街市佔35個，領展街市佔53個，其他私營街市佔54個，另有數個露天市集。但空置街市檔位不少，駱克道街市和荃灣街市這些位於鬧市的公眾街市空置率近兩成，元朗同益街市空置率更高達六成。街市太多空置舖位令顧客卻步，留下來的檔販更難生存。

街市現代化是重要的發展過程，問題是現代化伴隨的集團化經營模式，會否令街市漸漸喪失核心價值，影響為市民提供相宜食材和服務，以及小本創業空間。目前各類街市分布不均，在馬鞍山、東涌、天水圍和將軍澳這些公私營住宅林立的地區，街市都由私人營運，不少居民直指價格偏貴且貨物種類不多。

市建局早前宣布九龍城舊區重建方案，當中包括遷移九龍城街市。這公眾街市在1988年啟用，因為食材優質和多樣化，吸引許多知名人士捧場而被冠上「明星街市」美名。九龍城街市的例子說明，商戶在經營過程中找到特色，再配合天時地利，平民街市也能吸引跨區顧客大排長龍。政府可參考九龍城街市的成功模式，改善競投和管理制度，令公眾街市保持興旺。

九龍城街市吸引不少跨區顧客，肉檔前不少人輪候買手切牛，有街坊指旺季打邊爐日子，需等兩小時才買到肥牛。

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《街市熱潮 政府要延續》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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