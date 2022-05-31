規管眾籌不應僅聚焦金融或政治

財經事務及庫務局局長許正宇4月發表網誌，談及眾籌活動在缺乏監管下有機會帶來因平台中止營運而無法追回資金、未履行承諾用途、濫用個人資料、資訊不對稱與洗黑錢等違法風險。日前新界西南議員陳穎欣提問對網上籌款活動的規管事宜，許正宇回應指當局正爭取今年第三季內完成相關內部研究，隨後於第四季推出公眾諮詢文件。



在眾籌活動剛開始流行時，本港各界較看重它對於新興初創企業集資的支持作用，並未有太多有關如何作出專門規管的討論。新近對眾籌的關注則多是跟政治運動或刑事案件有所關連。譬如去年1月及9月民建聯議員周浩鼎、葛珮帆先後以「612人道支援基金」的網上眾籌活動作為例子，詢問當局會否制定法例規管同類活動。

規管眾籌框架必須留意避免矯枉過正，以至不分青紅皂白地使得這類活動難以在香港繼續運作。去年發表的《第二次全球另類金融市場基準分析報告》，特別指出中國各類眾籌活動於強化集中規管後出現極大萎縮，整個另類金融活動份額由2017年的35.83億美元暴跌至2020年的0.12億美元。此外，金融界議員陳振新早前亦指出坊間存在許多具備「救急扶危」性質的眾籌活動，故此有市民擔心要求它們事先進行登記或取得許可會影響其時效。眾籌活動無疑有亟待填補的監管漏洞，但我們切忌將個別不當案例過度放大，而是應該盡力在規管要求與市場需求之間取得平衡。

許正宇上月發表網誌，談及眾籌活動在缺乏監管下有機會帶來因平台中止營運而無法追回資金、未履行承諾用途、濫用個人資料等違法風險。

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《規管眾籌不應該只看金融或政治》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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