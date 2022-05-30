職業教育制度不足背後 是畸形的產業

應用科學生被貼上「差生」標籤，也導致青年們對應用科目、職業教育「望而卻步」。據考評局數據，2021年中學文憑試中，報考應用學習科目的中學生人數為3,461人，佔比僅為總考生數的6.7%。據《應用教育》，在經濟合作暨發展組織（OECD）經濟體中，應用／職業型課程的高中畢業生平均佔比為42%，但香港只有12%。



但是，「教育制度」的不足只是一部份原因，甚至不是主因。

不妨先看看多位議員均提及的德國成功例子。當地高中實行職業與學術並列體制，學生完成初中課程後，可選擇升讀職業型或學術型高中，畢業後可升讀普通大學或應用科技大學。根據德國聯邦數據統計，在2018至2019年，德國共有426所高等教育機構，其中216所是應用科技大學，106所是綜合型大學；前者從上世紀七十年代初開始出現，在工程、經濟、社會及資訊科技領域提供應用型高等教育，以培養相關的應用型專才。

不過，值得注意的是，德國的成功不僅僅在於能夠貫穿基礎教育及高等教育的職專路徑，更關鍵的是工業在其經濟結構中的龐大佔比，為職專路徑技術人才提供大量職位……

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《人才培訓的瓶頸不止是職業教育》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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