制度不足以杜絕虐兒 必須從基本概念根治

香港接連發生多宗駭人聽聞、震驚全港的嚴重虐兒事件，田北辰在議案中引用警方資料，指2021年首三季警方共接獲871宗虐待兒童的刑事案件，較2020年同期增加近66%。立法會議員李浩然則引用社會福利署今年5月發布的保護兒童資料系統計報告內容表示，2021年共有1,367宗呈報虐兒個案（下圖），其中虐兒方式分別涉及身體虐待、性虐待、忽視照顧等，而施虐者中約六成為父母。



縱觀近年來全港矚目的虐兒個案：2018年5歲女童臨臨在家中遭親父與繼母虐待致死，被警員形容為「香港開埠以來最嚴重的一次虐兒案」；2019年22個月大的女嬰被父母託付給友人照顧被殘忍對待致死，驗屍時發現身上共有70處新舊傷痕；2020年匡智會松嶺二校宿舍職員對嚴重智障男童進行嚴重虐待；2021年底幼童留宿院所「童樂居」更爆出涉嫌虐待40名兒童的醜聞......無論是家中還是社福機構，受虐者往往都是兒童最親近、相處時間最長的對象，卻變成帶來最大傷害的人。

2021年共有1367宗呈報虐兒個案。（香港01製圖）

法律改革委員會（法改會）去年9月發表《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書，建議在《傷害人身罪》條例當中增設「沒有保護罪」，以加強對16歲以下兒童或16歲以上易受傷害的人——包括長者和殘疾人士的保護。該罪涵蓋與事主同住成員、與事主有頻密接觸，以及對事主有照顧責任的人——包括父母、監護人以及承擔事主照顧責任的機構，如沒採取合理步驟防止或制止虐待可負上刑責；如事主受嚴重傷害，最高可監禁15年；如事主死亡，最高可判監20年。

儘管特首林鄭月娥曾經承諾，有望任內向立法會提交修例議案，然而，林鄭任期只剩下一個多月，相關法案卻遲遲還沒有到來。勞工及福利局局長羅致光針對是次立法會辯論回應指，政府計劃在第三季就強制舉報機制的實行細節，包括舉報門檻、舉報渠道、舉報保障、以及如何處理坊間關於「沒有保護罪」的建議等等，並會就此再次諮詢界別的持份者，預計在第四季向立法會匯報諮詢結果，最快將於明年上半年提交法案。另外，社會福利署亦正籌備就此提供專業培訓，提升從業員及早發現和處理兒童個案能力……

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