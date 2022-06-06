Amber Heard受盡千夫所指背後：誰在帶風向與「獵巫」

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀誹謗官司終有判決，雖然兩人皆罪成，但輿論幾乎一面倒傾向尊尼特普。在案件審結後，不少女權主義者警告，過去數年全球#MeToo運動的努力恐遭抹殺。#MeToo本來就是鼓勵性暴力倖存者站出來，集體推動變革。但此案的確可能帶來廣泛的負面影響，女性家暴或性侵受害人或更害怕挺身而出，擔心反被控誹謗或網絡公審。不少人甚至形容，尊尼的勝訴代表#MeToo已死。



尊尼特普（中）一直否認曾對前妻安芭赫德施以家暴及性暴力。（美聯社）

是次官司輿論之大，除了基於兩位作為荷里活一線影星的名氣、啜核的情節，還有因今次審訊有網上直播，讓審訊細節都一一盡現於大眾眼前。而過程中引發的「網絡審判」也成為明顯現象，大眾都在網上發表意見、表態或是分析案情。TikTok上帶有「#JusticeforJohnnyDepp」（#還尊尼特普一個公道）標籤的視頻，觀看次數竟多達188億次，「#JusticeforAmberHeard」（#還安芭赫德一個公道）標籤的視頻，觀看次數只有6,820萬次；「#AmberHeardIsAPsychopath」（#安芭赫德是個精神病患）、「#Amber Turd」（#安芭大便）等Twitter標籤也持續高居頂流。

儘管隨着案件審結，似乎真相及答案已獲揭終。網絡狂熱、真假狂喧縱是令人看得眼花繚亂：同情安芭或支持尊尼的，不同派別人士打着的旗號各不一樣，但核心離不開的應是兩大問題——如何讓MeToo運動更好地走下去？社會如何更好地保護家暴受害者？

我們固然不能以女性主義或女權作為萬用擋箭牌，「相信所有女性」（Believe all woman）等口號，本身也不是女權運動的最佳呈現方式。在追尋性別平等的路上，公眾更需要細心傾聽事實、減少針對性別的批判。MeToo這個標籤由2006年面世至今，為各地帶來不少正面的改變，為不少性侵受害人平反，卻同時形成了不少糾枉過正的現象，有時甚至變成打壓男性的工具。此案之後，MeToo肯定不會結束，但運動要如何走下去是一個重大的挑戰。……

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《尊尼與安芭：法庭外的家暴受害者、女性主義者與厭女者》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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