科技．未來｜AV2.0技術崛起　自動駕駛終於找到正解？

多間科技巨頭研發多年的自動駕駛技術，近年似乎陷入瓶頸。多數自駕車仍只能在預先熟習地圖的單一城市中有限度運作，也有些「全自動駕駛」不過為輔助駕駛之流，更有些業者已經離場。然而，近來一些較新興的業者如Wayve、Waabi、Ghost等，標榜「自駕車2.0」（Autonomous Vehicle 2.0），試圖以另一種人工智能（AI）進路，突破既有自動駕駛發展困局，受到資本市場支持。到底兩種技術有何差異？AV2.0是否終於能夠令自動駕駛成真？



英國自動駕駛技術開發商Wayve去年9月證明，其只在倫敦街道訓練的自駕車，在毋須額外訓練下，就能夠在另外五個該車從未去過的城市——劍橋、高雲地利（Coventry）、列斯（Leeds）、利物浦和曼徹斯特，成功行駛了610公里。這是目前一些開發進度似乎領先的自駕車公司，例如Alphabet旗下的Waymo、通用汽車（GM）旗下的Cruise等，一直難以做到的事。這或許是因為，這間公司標榜自己採用了所謂「AV2.0」研發進路。

雖然Cruise在三藩市推出了商業自駕的士服務，但「AV2.0」自動駕駛公司Wayve行政總裁Alex Kandall認為，這類公司的傳統研發方向，無法大規模和真正實現自動駕駛。（Cruise）

傳統方法的瓶頸

Wayve行政總裁Alex Kendall指出，自動駕駛行業中已有大量資源投入，但成果非常有限。據諮詢公司麥肯錫（McKinsey）去年估算，已有逾1,000億美元投資到自動駕駛研發。然而，經過十多年開發和無數距離的路試，自動駕駛技術至今仍然流於非常初部的應用階段。

自動駕駛的傳統和現時主流開發方向，至少可以追溯至2007年美國國防部高級研究計劃局（DARPA）舉行的Urban Challenge比賽。當時有六個研究團隊競逐研發，要令自己的機械載具在一個廢置美國空軍基地裏一個小鎮模型中自動航行。

Waymo、Cruise等大致上都是基於這比賽研發成果。Wayve在去年刊於預印本網站arXiv的論文指出，目前的自駕車大致上都是以類似的機械人架構設計，是「感知、計劃、行動」機械人範式的延伸。這種研發進路基本上，是把自動駕駛分解成感知、場景表示、決策和車輛控制等不同問題，再各自用不同的模塊來處理……

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