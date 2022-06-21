漸進式加價難以限制車流 徵費可由「天價」開始？

立法會交通事務委員會在上周五（6月17日）討論過海隧道擠塞徵費。一如所料，會議沒有進展，因為官員旨在就原則聽取議員意見，政府到下半年才收集出行數據和分析，第四季諮詢公眾，現時沒有方案在手，議員無從評論徵費是否可行，結果只集中批評政府改錯名，認為擠塞徵費等於加費，嚇怕市民，討論搔不着癢處。唯獨陸頌雄提出的限行建議較激進，運輸及房屋局局長陳帆回應要小心處理。限行效用可以討論，但肯定的是單靠漸進式加價難以限制車流，紓緩塞車不能手軟，更要立竿見影，令大眾感受省時的好處。



政府的三隧分流方案，連建制派都不敢支持，被指處理手法拙劣。（資料圖片）

私家車太多是塞車的主因，受害的除了有公共交通乘客，還有物流旅遊業和救護服務，運輸基建再好也被擠塞打折扣。當私家車車主寧願塞車也不願棄駕，政府就要出手介入，減少公害。再者，政府自知道路增長的幅度在二十年前放慢，平均車速在過去十年下跌，早要控制私家車增長。以經濟誘因調控車流，好處是要司機承擔社會和環境成本。

要判斷成效，還待政府拋出徵費方案，但我們仍可設想徵費安排。政府在文件交代徵費目標是「紓緩道路交通擠塞」，插圖也展示隧道在徵費後的繁忙時間仍有塞車，但程度減少和分散塞車時段，即不追求暢通無阻。去年下半年繁忙時間紅隧車流仍超負荷50%，東隧40%，西隧雖未超負荷，但容車量亦達到98%，相信疫後三隧負荷會上升。那麼，擠塞徵費的價格會是有多少司機在什麼收費下棄駕，從而令三隧減少車流。

在實施初期，可先以高價收取繁忙時間費用，例如三隧劃一採用西隧現價75元……

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