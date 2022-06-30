【恩威並施】教育局的十大任務

香港教育問題不是錢的問題，可能是錢太多的問題，令香港教育出現了不同類型的利益集團，從而腐化整個教育體制，才會出現2019年香港學生和老師的那種狀態。《港區國安法》只是短期處理了部分問題，長遠來說，香港教育存在系統性的缺陷，才會出現如此嚴重的問題。



香港中學生對中國的認同處於新低點，大家認同英美流行文化、英雄文化；學生老師的關係本末倒置，老師變成了服務學生，三千多位老師離職也造成了教育人手不足的問題。所以，新一任教育局局長蔡若蓮需要以大改革的精神，完成以下十個任務。

第一，學習日本、內地和歐洲等等，建立全民幼兒教育制。好處不用說，首先，幼兒教育是教育之開始，幼兒教育做得好，之後小學中學會有更好的基礎。三至六歲是兒童的健康和發展關鍵期，但由幼兒託管到幼稚園教育，香港目前都是支離破碎。用補貼形式並不合理，也製造很多不必要的壓力給家長。所以，建立一個健全合理專業的幼兒教育體系是首要任務。

第二，整頓老師培訓的系統和方法。目前教育大學要參加國際排名，變成了不是專心在培養學生，而是在玩論文遊戲。教育大學和港大、中大等學校的教育學院應該脫離國際排名模式，集中力量培養好的師資。教育學院更應該放棄DSE招生佔絕大多數的模式，增加彈性，多鼓勵已持有第一個學位的學生轉任教師，例如修讀完化學科的學生可以轉讀成為化學老師，增加老師的量和質。

教育大學應該成為真正培養老師的地方，而不是變成追逐國際排名的論文基地。這方面需要切實改革。老師是教育之本，但是香港教育似乎並不重視老師，成績好的都去當醫生律師，有的傳媒也一味吹捧考試「狀元」，根本是不合邏輯。政府應該出來指正這種歪風，因為它鼓吹了一種不合常理的精英主義。

第三，重組大學目前只着重西方國際排名的模式。大學應該分工，各大學各有專長特色，應培育多元化的人才，而不是集中在競爭一些虛名。

第四，整頓教育資源。開放學校給體育和藝術發展，開放學校資源，為社區服務做一些試點，例如兒童藝術工作坊或小朋友體能發展。

第五，與內地對接，建立一個更健全的系統。

第六，大學聯招收生模式要改變，若果要真正多元發展，不應該單單以成績主導。各院校應有更多自主收生標準，例如藝術類、體育類和醫學，校方都應該多一些自主權。除了成績好以外，也應該有一個真正的因材施教的模式。

第七，職業教育需要大改革，目前VTC（職業訓練局）集權模式並不健康，而且收生多的學科資源與人少的科目比較，完全不成正比。有些學科本就丕需要太多人，有些學科需要多一些，應該做一個真正的業界評估去釐定。目前修車、修理電梯等很多工種缺乏人才，原因是什麼呢？為什麼有大量學生跑去讀一些對社會根本毫無建設性的課程？這種導致人才短缺的職業訓練需要研究。

第八，教育局要做內部改革，改變自局署合併以來的教育模式。目前教育局的運作、政策制定基本上是照本宣科，缺乏專業、缺乏落地性。校本管理推出之後，也沒有在財務管理等相關層面上，作出適當的配合。

第九，推進教科書電子化。科技已經普及，但香港教育教科書電子化遲遲沒有執行。教科書電子化可以減輕家長的教育負擔，台灣執行了，很多地方都執行了，香港目前以選擇為由，其實就並不是真的有選擇。

第十，建立整全的國民文化教育。國民教育應該以文化為主，文化與國情兩個並重。之前做的國民教育在政治層面工作比較多，在文化層面完全缺乏，所以需要做一個整全的檢討。

以上十大任務完全具迫切性，未來五年蔡局長任重道遠，她也應該向公眾交代她在改革方面的藍圖，有什麼具體的工作計劃和目標。