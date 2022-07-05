【恩威並施】功課與工作紙

「功課」裏面要「練功」與及有「課」，所以是功課。九十年代末期開始，香港學校出現了「工作紙」這個「名詞」，翻譯自英文Work Sheet。為什麼功課會低貶成為工作紙？



工作紙只是一張紙，功課是一門課，需要長時間去練習。有人會說，不應該執着於這個詞匯。但是有些傳統就必須要執着，尤其是用字不當會引起誤會。例如以前有練習簿和功課冊，但是現在變成功課紙，變成了一張一張紙，當然就是反映了香港教育政策的特色︰西方用什麼字就用什麼字。就正如西方在推動STEAM，香港又推動STEAM。其實STEAM的本質就是數理化，只不過西方用了一個比較活潑生動的詞匯去形容，背後也是以數學為本。

Engineering（工程學）包含化學工程、生物工程、物理工程，是一種進化。香港教育的水平能夠進化嗎？STEAM到頭來變成買一大堆器材、平板電腦、手機，學生寫習程式，但若果數學基本功不學好、物理基本功不學好、幾何學不好、化學學不好，如何能夠STEAM？

（黃寶瑩攝）

西方推動STEAM是S.T.E.A.M.—Science、Technology、Engineering、Art、 Mathematics。香港就把Art拿走，變成STEM。為什麼要把Art 拿走？其實Art是靈魂，沒有Art其他根本都不能成立，因為少了創意。就正如把功課變成功課紙，本身就是低貶了學習。它只是變成一張紙，不是一門課。這些詞語每一個字背後都代表了一個思想。所以我們需要文字、所以我們中國人的四書五經裏面每一個字背後都有一個意思，不可以隨便刪減。

但是，回歸以後，香港政府「中文英文化」的現象特別嚴重。不單只政府，整個香港社會的語文水平都下降。有些朋友反對用廣東話教中文，我反而是這樣說︰廣東話是古語，用廣東話教唐詩宋詞、唸四書五經都讀得通。

普通話不是不好，而且和廣東話一樣重要。用廣東話和普通話並行學習中國傳統文化，有一個好處是讓年輕人用粵語古語去說中文。這也說明廣東話本來就是中國語言的一部份，而不是有些人說廣東話是發明出來，廣東話是香港語。

香港故宮文化博物館內，市民利用現代科技練習書法。（中新社）

香港今天的低俗語言是過去低俗傳媒獨大產生的惡果，可惜的是政府沒有撥亂反正，在中文教育上並沒有用廣東話教古文、四書五經和唐詩宋詞，提升學生吸收中國文化的基礎。這些中國文化的基礎和語言和文字有關，它並不是一個落後的概念。很多時候香港人覺得傳統文化是落後，但是裏面有很多創新的可能性，是可以由我們去開發的。

面對日新月異的科技發展，傳統文化更提供了紓緩科技帶來的壓力的功能。傳統佛學道家的思想對整個社會的發展就有建設性的作用。所以香港中文課程必須改革，由幼兒小學開始，必須多教唐詩宋詞等優美的中國文化。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）