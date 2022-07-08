【恩威並施】司長不要把扶貧變成一場show

特首李家超在立法會答問大會宣布三大司長之首——政務司司長陳國基將負責扶貧工作。陳國基表示他會親手處理一個「二千人扶貧項目」。這個項目聽起來有很大做show的色彩。



首先為什麼是二千人，而不是一萬人？不是九百九十九人？二千人這個數字是不是根據劏房戶數據得出？但若根據統計，香港劏房戶至少有幾萬人。這種杯水車薪的做法，會不會變成一場「扶貧騷」，而不是真正在扶貧？

其實「扶貧」這兩個字本身便有很大的問題，因為貧是不用「扶」的，為什麼會「貧」？是因為香港社會不公平生態產生這些貧窮，客觀條件上成為貧窮，所以「扶貧」這兩個字本身就是錯，因為只要發展經濟，改善民生，便會有一個正常的社會生態。

與「扶貧」相比，「滅貧」可能比較合適，因為貧一定要消滅的，一個真正能夠維護公正的社會就沒有貧窮。貧窮線是一個指標，但是目前像劏房戶這些問，並不只是有錢和沒有錢的差異，而是一個結構性的問題。

那麼司長應該要做什麼呢？陳司長貴為三大司長之首，他應該解決香港系統性的貧窮問題。劏房問題固然要正視，但是在整個經濟生態裏面，政府如何創造更多真正的機會給貧窮社群去提升能力？第一個要務是教育。推行那些五花八門式的扶貧計劃都是短期措施，最具體就是把學校辦好。例如職訓局能否結合師徒制去引導提供機會，給貧困年輕人有學好和發揮所長的機會。

現在香港缺乏大量技工，舉個例子，單單以跑馬地區為例，服務社會的電工人手不足。那麼為什麼政府不具體地引導年輕人落區跟電工師傅學習，成為電工？一方面解決地方缺乏電工的問題，也可以提供機會學習。所以要建立真正的師徒制，而不是用所謂mentorship的一年做show方式。過去大學推行這些形式都是和同學談談心、交好朋友，但它能夠真正去mentor學生嗎？當然是不能夠。

最好的制度就是師徒制，拜師學藝、設館授徒。舉例，一直以來學習傳統戲曲的都是窮苦學生，最後鍛鍊成才，又或者是家傳家學，而目前香港有很多傳統行業，例如花牌、竹棚、廚藝都缺乏年輕人手，正好製造真正的學習機會給他們。還有香港人喜歡說「年輕人沒有興趣」，那麼年輕人對什麼有興趣呢？難道就是不勞而穫？不用做事就是他們的興趣嗎？

現在這個社會是一個智商很低的社會，所以陳司長應該帶頭，實實在在地做一些長期計劃，而不是做一些做show式的mentorship計劃。這個一年計劃當做show也無妨，但是陳司長要記得他的功能不是做show，而是要改變目前這個扭曲生態。

扶貧最重要一定是教育。教育不是等於醫生律師的那種教育，而是職業訓練、技工培訓以及產業需要的。陳司長有這個統籌能力去協調。例如目前的職訓局基本上像要變成另外一個學士樂園，想把所有課程學士化，但是這種做法成本高而且不切實際，學生畢業出來做不到事情。這種做法完全是香港技術官僚心態製造出來的，陳國基司長敢碰嗎？可以處理嗎？

陳司長應該親自負責重組職訓局，透過職訓局製造更多培訓脫貧的機會。「脫貧」這兩個字比較正確，脫離貧窮比扶貧更直接更有效。目前政府五花百門的什麼毅進文憑、勞工處的「展翅青見計劃」，真的對年輕人有幫助嗎？

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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