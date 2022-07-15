【恩威並施】如何具體落實習主席的四個希望？

習近平主席在慶祝香港回歸二十五周年大會上發表演說，提出的四個希望——提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定——都是對症下藥，針對香港現況而提出。政府如何具體落實這四個希望？各部門必須要在一百天內，針對這四個方面提出具體的行動方案。當然，首先要由特首辦開始，特首辦必須要有一系列的行動清單。



特首辦掌握行動的主動權，必須帶動社會討論習主席的四個希望並提出建議，具體落實。例如如何提升管治水平？必須要着手改革外行領導內行的政務官模式，要有知識底線，有專業底線。各式各樣的委員會目前也是外行領導內行，由不懂的人管理懂的人去做事。在這種情況下治理水平如何能夠提升呢？例如西九文化區虧蝕，管理連番失誤，但是為什麼仍然由同一批人繼續管治呢？

要改善治理水平，政務官制度必然是重中之重，必須由此開始改革。提升發展效能則是發掘經濟社會動力，舉個例子，若政府在十八區興建創意產業園和創意市集，或者食物車更新為第二代，就是具體的發展產業的行動。發展創科是長遠的工作，而飲食業是一個香港強項，發展飲食業和中醫藥業必然可在一年內帶來實質的經濟社會效益。產業發展要有中長短策略，創科是長線，飲食業是中短線，都應該做。

至於民生解困，就需要興建臨時房屋，在天水圍、東涌等新區興建更多市集，服務市民。有兩個指標衡量，一是能否在一年內興建十萬個中轉屋單位？這就是實實在在的解決民生問題，短期內先協助底層市民。至於中層，就必須從教育落手支援，例如減輕教育負擔、優化教育。是否可啟動免費幼兒教育和免費托兒教育？這既可提升教育服務，還可以促進生育。這些才是紓解民生困難。

如果前面三個希望達到，自然會出現和諧社會，反之若前三個希望做不到，社會永遠不會有和諧。構通和諧社會另外一個重要系統是政府新聞處。政府應該讓它成為真正和社會對接的機構。促進社會和諧涉及傳媒及整個文化生態，需要有深度、有系統、有組織去做。

習主席提出的四個希望完全也是香港人的希望，要實現這四個希望，就必須有具體的行動，而不只是閉門造車去辦一些儀式或活動，以為政府官員們演說和剪綵完畢後，問題就解決了。

過去二十五年香港公務員被稱為清廉。但是若果香港公務員的清廉只建立在香港社會的退化及弱智之上，這種清廉真的是清廉嗎？貪名也是一種貪，實質上對社會的破壞力也可能更大。習近平主席提出的四個希望當中，提升管治水平是重中之重。政府不要只弄政治公關，以為開辦一些研討會，有了口碑就等於解決問題了。在現實世界裏，口碑只是短暫的，無法掩蓋長期的問題，也無法令社會真正和諧。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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